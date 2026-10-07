Detienen al hermano del alcalde de Chavín de Huántar tras tiroteo electoral que dejó un muerto y un policía herido

Detenido hermano de alcalde de Chavín de Huántar por tiroteo en local de votación en Áncash

Detenido hermano de alcalde de Chavín de Huántar por tiroteo en local de votación en Áncash

La Policía Nacional detuvo en Puente Piedra, Lima, a Marco Tulio Montes Albornoz, hermano del alcalde de Chavín de Huántar, Oswaldo Montes Albornoz. El intervenido es investigado por su presunta participación en el tiroteo ocurrido el domingo 4 de octubre en los exteriores de un local de votación en la provincia de Huari, Áncash. El hecho dejó un ciudadano muerto y un policía herido.

La intervención ocurrió tras acciones de inteligencia y coordinación policial, además de información proporcionada por la esposa del fallecido. Durante el registro, agentes del Área de Homicidios le incautaron una pistola, municiones y un celular. La Región Policial Áncash informó que es investigado por los disparos registrados cerca del centro educativo República de Honduras, habilitado como local de votación durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 .

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¿Cómo ocurrió el tiroteo en Chavín de Huántar?

Según la información preliminar de la investigación fiscal, el enfrentamiento comenzó después de que un personero de Perú Primero fuera expulsado del local por generar problemas durante el conteo de votos. Tras salir del recinto, habría azuzado a simpatizantes de su agrupación, lo que provocó una gresca con seguidores de Acción Popular, que lidera la votación en el distrito según los resultados de la ONPE.

Durante la confrontación se produjeron los disparos. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de John Montes Cusihuamán, de 34 años, quien murió en el lugar. Un policía también recibió un impacto de bala en el abdomen y permanece hospitalizado en Huaraz.

El alcalde Oswaldo Montes pertenece a Perú Primero y postuló como candidato a teniente alcalde por esa agrupación. Su hijo, Isaac Montes Garamendi, es candidato a la alcaldía distrital por el mismo partido.

Antes de la captura de su hermano, el alcalde negó tener responsabilidad en los hechos y sostuvo que personas del exterior estarían involucradas en el incidente. También pidió una investigación objetiva, con revisión de cámaras, testimonios y demás evidencias. Además, señaló que existiría un vínculo familiar con la víctima debido al apellido.

La investigación continúa para determinar quiénes participaron en los disparos y establecer las responsabilidades correspondientes.