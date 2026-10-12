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Satélite peruano revela las huellas de los incendios forestales que ya cobró 5 vidas y miles de hectáreas en Cusco

Las imágenes del PerúSAT-1 muestran las huellas del fuego en Sicuani, mientras Cusco enfrenta dos incendios activos y suma cinco fallecidos por estos siniestros en lo que va del año.

Satélite PerúSAT-1 revela huellas de incendios forestales en Cusco
Satélite PerúSAT-1 revela huellas de incendios forestales en Cusco
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El satélite peruano PerúSAT-1 captó imágenes de las áreas afectadas por los incendios forestales en el distrito de San Pablo, Sicuani, provincia de Canchis en Cusco, que permiten identificar las huellas que dejó el fuego en la región. En lo que va del año, estos siniestros han causado cinco muertes y cerca de 289 incendios forestales, según información del Gobierno Regional del Cusco. Otros reportes advierten que las llamas han afectado miles de hectáreas.

La Agencia Espacial del Perú (CONIDA) obtuvo las imágenes el domingo 11 de octubre y las compartió en sus redes sociales en color verdadero y falso color. Esta última composición utiliza bandas infrarrojas que permiten distinguir las áreas afectadas en tonos oscuros. La entidad entregó el material al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y al Ala Aérea N.° 3 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), como apoyo a las labores de evaluación y respuesta ante la emergencia.

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Incendios forestales dejan cinco fallecidos en Cusco

Miguel Ángel Ocsso, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional del Cusco, informó que la región registra dos incendios forestales activos: uno en la provincia de Calca y otro en La Convención. La vegetación seca, los vientos y la intensa radiación solar favorecen la propagación de las llamas.

Ocsso también precisó que los incendios forestales en la región causaron cinco muertes en lo que va del año. Entre las víctimas figuran tres adultos mayores y dos hermanos: una niña de 11 años y un adolescente de 18 años.

Dos helicópteros apoyarán el control del fuego

La presidenta Keiko Fujimori informó que dos helicópteros y un avión Spartan con cajas de agua apoyan las labores para controlar los dos incendios que permanecen activos. Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, señaló que los dos helicópteros equipados con helibalde permanecerán en Cusco aproximadamente hasta noviembre, por disposición de la mandataria, para atender las emergencias forestales.

El PerúSAT-1, primer satélite peruano de observación de la Tierra, cumplió diez años en órbita desde su lanzamiento, el 15 de septiembre de 2016. Según cifras de enero de este año, durante esa década registró medio millón de imágenes. Sus registros también han servido para evaluar emergencias como el fenómeno El Niño costero de 2017, el derrame de petróleo en Ventanilla de 2022 y el impacto del ciclón Yaku en 2023.

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