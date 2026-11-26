Gobierno de Keiko Fujimori nombró a 26 afiliados a Fuerza Popular como subprefectos el en Perú Las designaciones incluyen a subprefectos en La Libertad, Pasco, Cajamarca y Arequipa. Los nombramientos los realizó el Ministerio del Interior a través de una serie de resoluciones directoriales.

El Ministerio del Interior realizó las designaciones desde septiembre a noviembre de este año. Foto: Composición/LR

El Ministerio del Interior realizó las designaciones desde septiembre a noviembre de este año. Foto: Composición/LR

El Gobierno de Keiko Fujimori, a través del Ministerio del Interior (Mininter), designó a 26 afiliados de Fuerza Popular como subprefectos en diferentes regiones del país.

Las designaciones fueron oficializadas mediante una serie de resoluciones directorales del Mininter, publicadas desde septiembre de este año en el diario oficial El Peruano.

Video destacado KEIKO EN CHINA Y LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN SER ALCALDE FT. ZUNINI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Uno de los casos es el de Víctor Flores Dávila, quien fue nombrado subprefecto provincial de Barranca mediante la Resolución Directoral N.º 000622-2026-IN-VOI-DGIN. De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Flores Dávila está afiliado a Fuerza Popular desde el 5 de octubre de 2021.

Otro caso es el de Johny Medina Chumpitaz, designado subprefecto de Asia, en la provincia de Cañete, mediante la Resolución Directoral N.º 000623-2026-IN-VOI-DGIN. Su afiliación al partido fujimorista figura desde el 29 de mayo de 2024.

A estos nombramientos se suma el de Mauro Benites, designado subprefecto de Huasco, en Julcán (La Libertad), quien está afiliado a Fuerza Popular desde el 7 de octubre de 2024. También figuran Manuel Silvestre, nombrado subprefecto provincial de Virú, y Fredy Choquehuanca, designado en la jurisdicción de Pachacámac.

La relación de designaciones incluye, además, a Roberto Bohórquez, en Arahuay, provincia de Canta; Julia Meza, en Nuevo Imperial; Patricia López, en San Luis, ambos distritos de Cañete; Julio Remigio, como subprefecto de Huaral; Madeleina Rivera, en la región Pasco; Wilmer Aguilar, en Cutervo; Víctor Rojas, en Hualgayoc, ambos en Cajamarca; Pataz; y Gloria Cárdenas, en Alto Amazonas, Loreto.

Asimismo, fueron designados Adalberto Herrera, en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna; Imelda Berdiales, en Huaura; Adelardo Condori, en Uchumayo, Arequipa; Nixan Pérez, en Maynas, Loreto; Roxana Izarra, en Acobamba, Huancavelica; Yolanda Pérez, en Barranco, Lima; Miguel Flor, en Ite, Tacna; Herlinda Santana, en Chaclacayo, Lima; Rocío Cuzcano, en Tacna; Ladislao Quezada, en Ascope, La Libertad; y Milagros Cruz, en San Francisco, Huánuco.