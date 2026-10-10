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Política

Pedro Castillo respalda a Cusco tras críticas por voto a Verónika Mendoza: “Han votado a favor de la dignidad”

El expresidente rechazó las expresiones contra los electores cusqueños y acusó a las élites económicas limeñas de mantener una mirada racista y centralista.

Pedro Castillo respalda a Cusco tras críticas por voto a Verónika Mendoza: “Han votado a favor de la dignidad”
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El expresidente Pedro Castillo se pronunció sobre las críticas contra los ciudadanos de Cusco que votaron por Verónika Mendoza, quien lidera los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 para el Gobierno Regional. A través de una publicación en su cuenta de X, Castillo respaldó a los electores cusqueños y afirmó que su decisión representa una defensa de la dignidad y la memoria histórica.

“Ponemos de manifiesto nuestro más profundo rechazo a la campaña racista de la derecha más bruta, más achorada y más desprestigiada que nunca, que pretende desconocer la conciencia viva de un pueblo que ha votado a favor de la dignidad y la memoria histórica”, escribió Castillo.

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El exmandatario también expresó su respaldo político a quienes, según sostuvo, defendieron la voluntad de los votantes de la región. “Desde mi secuestro en Barbadillo, producto del odio y del racismo de los grupos conservadores, hago llegar mi abrazo solidario a nuestros hermanos y hermanas de la región Cusco y mi respaldo político a quienes han hecho valer la voluntad y la valentía de sus votos en defensa de su soberanía cultural y territorial milenaria”, señaló.

En el mismo mensaje, Castillo criticó el centralismo y la discriminación que, según él, persisten en el país. “Esa mirada racista es la mirada de las élites económicas limeñas que, desde el ejercicio del poder político, exhiben su impotencia y su odio frente a la respuesta histórica y gloriosa de los pueblos del sur peruano”, sostuvo.

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Rafael Santos atribuyó el voto de Cusco a la falta de oxígeno

El exalcalde de Pueblo Libre, Rafael Santos, cuestionó la decisión electoral de los ciudadanos de Cusco durante una entrevista difundida por un canal de streaming. Al referirse a los resultados que ubicaban a Mendoza en el primer lugar, Santos atribuyó el voto a una supuesta dificultad para pensar con claridad por la altura de la región.

“Bueno, lo que pasa es que en el Cusco no te olvides que estás en altura y, en altura, el oxígeno es bastante menor que en la Costa. Entonces, yo creo que han cometido el mismo error porque no han podido pensar de manera coherente”, declaró.

El periodista Álvaro Pérez cuestionó sus palabras, pese a que él también se asumió de derecha, según mencionó, pero Santos lejos de rectificarse, insistió más en su argumento. “La falta de oxígeno hace que muchos piensen de manera obtusa antes de tomar una decisión”, afirmó.

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