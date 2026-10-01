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Producción de la película 'Santidad' denuncia censura y maltrato de los cines: "Dicen que no debería tergiversar la buena fe o la moral en su contenido"

Beyker Bances comenta sobre la ausencia de funciones en Cusco, los malos horarios en Lima y la respuesta del Arzobispado. De otro lado, cuestiona a los cines: “Hemos enviado nuestros afiches y no los han puesto, no hemos tenido exposición. ¿Cómo podemos competir así con las películas extranjeras?”.

La película peruana se estrenó el jueves 24 de septiembre.
La película peruana se estrenó el jueves 24 de septiembre.Difusión
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Tras el Festival de Cine de Lima, la película peruana Santidad tuvo una avant premiere en Cusco, ciudad donde se filmó. Sin embargo, no ingresó a la cartelera cusqueña y el equipo denunció censura. Durante la semana de estreno, la cinta mantuvo horarios difíciles en Lima.

“En realidad, el maltrato está en todos lados, con todos los cines”, nos responde el productor Beyker Bances mientras coordinaba con los invitados a una función de las 2 de la tarde que fue cancelada. “Están en la sala de Alcázar y se ha malogrado el proyector. Tengo un montón de personas allá y resulta que no, que no va a haber función. A las 9 o 10 a.m. publicamos qué funciones había. Luego a las 11 de la mañana nos damos cuenta que ya no aparece”.

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La molestia del equipo de la película es una respuesta a lo que consideran una seguidilla de trabas en torno a las funciones de Santidad. “Esto pasa con casi todas las películas peruanas, pero de manera particular diría que nos han dado los peores horarios. Imagínate, ¿quién va a ir a ver una película al mediodía? En San Juan de Lurigancho tenemos un gran público que puede ir después de salir del trabajo, pero no a la 1:30 p.m. Es una tarea ya desgastante anímicamente porque hay que estar detrás de los distribuidores que parece que acatan lo que dicen los cines”.

Bances nos explica por qué cree que lo que sucedió en Cusco califica como una censura. “El Arzobispado de Cusco tiene una cláusula del contrato que mantiene con el centro comercial que alberga al Cineplanet del Cusco. Entonces, ellos dicen que la película no debería tergiversar la buena fe o la moral en su contenido. Sin embargo, constitucionalmente eso no puede ser, ni por parte privada. Están censurando el contenido artístico y social”.

Santidad es una comedia que ha sido bien recibida por la crítica peruana. El guion se centra en los preparativos de un pueblo por el centenario de la Virgen del Maíz, pero las celebraciones son opacadas por la llegada de un arzobispo cuestionado por la comunidad. “Me enviaron a conversar con el abogado del Arzobispado y le sustenté que habíamos presentado una carta el día miércoles 23 con la finalidad de poder ver a qué punto medio llegábamos y que ellos puedan visualizar la película. Sin embargo, no hemos tenido ningún resultado positivo. El abogado me dijo: no es mala la censura”.

De otro lado, para el productor, el trato hacia el cine peruano independiente o de autor sigue siendo diferente. “Cuando hay marcas más grandes o empresas más grandes con caras conocidas, influencers o gente tiktokera, van a tener mayor pantalla. Eso va a pasar sin duda y lo vamos a ver en las próximas semanas porque vienen películas peruanas y les deseo todo lo mejor. Pero hay una gran diferencia en el trato cuando no es una película comercial, así demuestren su calidad. Hemos enviado nuestros afiches a los cines y no los han puesto, no hemos tenido exposición. ¿Cómo podemos competir así con las películas extranjeras? Lo que han hecho con Santidad ha sido escandaloso”.

¿Consideras que es algo puntual que ofende a la Iglesia o es más un tema político?

Como productor creo que se han podido sentir identificados como hombres, pero no estamos hablando en contra de la Iglesia o de la buena fe. Yo soy católico. Estoy seguro y lo comparto con muchos colegas, de que el pretexto es que no quieren tener problemas con la imagen de la llegada del papa (quien apoya el cine). Les dije que son miles de cusqueños que quieren ver la película y censurarla va a ser un buen precedente para la Iglesia.

En general, ¿dirías que el panorama es aún más complicado para el cine nacional?

Sí, porque por más esfuerzos que hagamos no podemos hacer mucho salvo protestas y denuncias en prensa o en redes sociales. Si no hay una ley que nos defienda o cuide, las empresas privadas van a hacer lo que quieran con el cine peruano. En Chile o Colombia tienen su cuota de pantalla, pero mientras no tengamos un líder dentro del Ministerio de Cultura o en el Congreso, seguimos siendo un país indefenso y sin la voz del arte. Nosotros vamos a llegar hasta la Defensoría del Pueblo porque esto no puede pasar.

Joel Calero: "El problema no son las películas"

El protagonista de Álbum de familia, Emanuel Soriano, publicó un video sobre las funciones de la película dirigida por Joel Calero. “Un poco de consideración y respeto”.

El cineasta nos dijo que, evidentemente, el problema "no son las películas". Tanto Álbum de familia, Santidad y Flor Pucarina, que se estrenaron este mes, son películas que ganaron los estímulos del Ministerio de Cultura y, además, fueron estrenadas en el Festival de Cine de Lima.

“Se vio así, a sala llena. ¿No sería lógico que mantengamos buenos horarios la tercera semana?”, escribió Calero junto a una foto de la asistencia a la función de la última película de su trilogía política

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