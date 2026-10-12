Gremios convocan movilización para exigir que pasaje de transporte público vuelva a S/1 en Puno

El conflicto por la tarifa del transporte urbano en Puno genera movilización. El Frente de Organizaciones Populares exige que el pasaje se mantenga en S/1 en lugar de S/1,50. | La República

El conflicto por la tarifa del transporte urbano en Puno genera movilización. El Frente de Organizaciones Populares exige que el pasaje se mantenga en S/1 en lugar de S/1,50. | La República Liubumor Fernández

El conflicto por la tarifa del transporte urbano continúa en Puno. El Frente de Organizaciones Populares (FOP) convocó para este miércoles 14 de octubre una movilización para exigir que los pasajeros paguen S/1 y no S/1,50, monto que vienen cobrando las empresas del sector.

La concentración será a las 9.45 a. m. en el Parque La Madre. Amador Núñez Mamani, presidente del FOP, señaló que la decisión se tomó luego de que los transportistas no acudieran a la última reunión convocada para discutir el incremento.

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El dirigente cuestionó que el alza recaiga sobre los usuarios sin considerar su capacidad económica. “La ciudadanía no recibió aumento de sueldo”, sostuvo, en referencia a los gastos que representa el transporte para las familias que utilizan diariamente este servicio.

Transportistas no acudieron a reunión

Durante el fin de semana, representantes de distintas instituciones participaron en una reunión para abordar la controversia, pero no se logró establecer una mesa de diálogo con las empresas de transporte.

Ante esta situación, el FOP entregó documentación con normas legales para que las autoridades revisen el procedimiento utilizado para establecer la nueva tarifa. Núñez Mamani afirmó, además, que las compañías vienen colocando avisos de S/1,50 en los parabrisas de sus unidades.

El dirigente indicó que la organización también viene recogiendo firmas y evidencias. Según explicó, estos elementos serían utilizados para sustentar acciones ante las autoridades competentes por el cobro cuestionado.

La protesta también surge luego de incidentes entre pasajeros y conductores. De acuerdo con el FOP, algunos usuarios se han negado a bajar de los vehículos cuando se les exige pagar el nuevo monto.

Gremios no descartan paro

Núñez Mamani señaló que el incremento ha sido vinculado por los transportistas al aumento del precio de los combustibles. Sin embargo, los gremios consideran que también debe evaluarse el impacto de la tarifa en los usuarios.

La movilización del miércoles será, por ahora, la principal medida anunciada por las organizaciones. No obstante, algunos dirigentes ya evalúan convocar a un paro si no reciben una respuesta de las autoridades o si no se retoma el diálogo con los empresarios.

El FOP pidió que la controversia sea atendida por las instituciones competentes y que se determine si el cobro aplicado por las empresas se ajusta a las disposiciones vigentes para el transporte urbano en la ciudad de Puno.