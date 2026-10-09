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Tragedia en Puno: chofer y pareja de esposos mueren en choque entre minivan y motocarga en vía Juliaca-Capachica

Cipriano Díaz y Juana Laquise fallecieron de forma instantánea tras el fuerte impacto, mientras que el chofer de la miniván fue evacuado de emergencia, pero pereció en el trayecto. Las causas del accidente están en investigación.

Choque frontal entre vehículos deja tres muertos en Puno
Choque frontal entre vehículos deja tres muertos en PunoFoto: Andina / Difusión
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Al menos tres personas fallecieron tras un violento choque frontal entre una miniván de servicio interprovincial y una motocarga en la carretera Juliaca-Capachica, en Puno. El accidente ocurrió la noche del jueves 8 de octubre a la altura del sector de Uquisilla, en el kilómetro 27 de la vía, una zona de tránsito frecuente para unidades que cubren la ruta hacia los distritos de la península de Capachica.

Según información preliminar proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), la colisión se produjo entre una miniván de placa ZDY-959, perteneciente a la empresa de transporte “Vip Virgen de la Fátima - La Exclusiva”, y una unidad menor tipo motocarga que circulaba en sentido contrario.

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Identifican a víctimas de accidente

Tras el fuerte impacto, dos de los ocupantes de la motocarga murieron de forma instantánea y sus cuerpos quedaron tendidos a un costado de la vía, junto a los restos de la unidad siniestrada. Ellos fueron identificados de forma preliminar como Cipriano Díaz y Juana Laquise, quienes serían esposos y pobladores de la zona, según refirieron testigos y familiares que llegaron hasta el lugar.

La tercera víctima mortal sería el conductor de la miniván, quien resultó gravemente herido tras la colisión. Aunque fue auxiliado y trasladado de emergencia hacia el centro de salud más cercano, falleció en el trayecto debido a la gravedad de sus lesiones, de acuerdo con información recogida por la Agencia Andina.

Autoridades inician diligencias tras siniestro

Efectivos de la Policía de Carreteras y personal de serenazgo se trasladaron a la zona para auxiliar a los heridos y controlar el tránsito vehicular. La vía permaneció restringida por varias horas mientras se realizaban las diligencias. También hubo presencia de representantes del Ministerio Público para el levantamiento de los cadáveres y su traslado a la morgue del hospital de Juliaca para la necropsia de ley.

Por el momento, las causas del accidente se mantienen bajo investigación. Las autoridades no descartaron que el exceso de velocidad, la falta de iluminación de la motocarga y la peligrosidad de la vía en horas de la noche hayan influido en el siniestro, por lo que exhortaron a los conductores que cubren la ruta Juliaca-Capachica a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad.

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