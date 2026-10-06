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Sociedad

El Titicaca se evapora: perdió 53 centímetros de agua y el Senamhi advierte que caerá a 70 cm en noviembre

Senamhi advierte que, hasta marzo de 2027, las lluvias podrían ser un 40% inferiores al promedio, intensificando la sequía y provocando heladas, lo que pone en riesgo las actividades productivas.

Proyecciones indican que las lluvias podrían estar 40% por debajo del promedio entre enero y marzo de 2027, elevando el riesgo de sequía y complicando las actividades agrícolas en la región.
Proyecciones indican que las lluvias podrían estar 40% por debajo del promedio entre enero y marzo de 2027, elevando el riesgo de sequía y complicando las actividades agrícolas en la región.Foto: Andina/Composición LR
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El lago Titicaca redujo en 53 centímetros su nivel de agua entre el 1 de mayo y el 6 de octubre de 2026, en un escenario de déficit hídrico que afecta a la región Puno. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que el descenso podría alcanzar los 70 centímetros hacia fines de noviembre debido a la falta de lluvias y las altas temperaturas.

La situación está vinculada a las condiciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño, que incrementan la evaporación del lago y reducen la disponibilidad de agua en el altiplano puneño. De acuerdo con las proyecciones de especialistas de entidades estatales, este escenario climático tendría una probabilidad de extenderse hasta marzo de 2027, con posibles consecuencias para las actividades agrícolas y pecuarias de la región.

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Déficit de lluvias y altas temperaturas aceleran la pérdida de agua del lago Titicaca

El director del Senamhi en Puno, Sixto Flores Sancho, explicó que la disminución del nivel del Titicaca responde principalmente a la escasez de precipitaciones y al incremento de las temperaturas, condiciones que favorecen una mayor evaporación. Desde el 1 de mayo, la reducción acumulada llegó a 53 centímetros y la estimación apunta a que podría alcanzar los 70 centímetros durante noviembre.

La evaporación constituye uno de los primeros efectos relacionados con el déficit de lluvias atribuido al fenómeno El Niño en el altiplano puneño. La menor disponibilidad de agua genera mayores dificultades para la población y las actividades productivas, especialmente en las zonas rurales, donde los productores deben afrontar condiciones climáticas que pueden influir en sus labores agrícolas y pecuarias.

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Senamhi alerta por heladas y prevé lluvias por debajo del promedio hasta marzo de 2027

El panorama climático también contempla una posible reducción de las precipitaciones durante los primeros meses de 2027. Las proyecciones señalan que las lluvias podrían ubicarse 40% por debajo del promedio histórico entre enero, febrero y marzo, situación que elevaría el riesgo de sequía en el altiplano de Puno y aumentaría la presión sobre las actividades productivas de la región.

A este escenario se suman las bajas temperaturas previstas por el Senamhi. Entre el 5 y el 7 de octubre se pronosticó un descenso de las temperaturas nocturnas y la presencia de heladas meteorológicas, con mayor intensidad para el martes 6. Además, la Dirección Zonal 13 Puno del Senamhi convocó para ese día una reunión virtual sobre las perspectivas climáticas 2026-2027, con participación prevista de autoridades, productores, sociedad civil y ciudadanía.

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