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Sociedad

Joven es asesinado un día antes de cumplir 24 años en Ventanilla: fue hallado en un descampado

David Céspedes llevaba un reloj de plata en su muñeca, por lo cual la Policía descarta un asalto. Otro ataque violento se reportó en el Callao, en la avenida Argentina, donde un hombre resultó herido en un tiroteo.

Un joven de 23 años, David Céspedes Chávez, fue asesinado en un descampado de Ventanilla, Callao, hallado con un tiro en la cabeza. La Policía investiga las circunstancias del crimen.
Un joven de 23 años, David Céspedes Chávez, fue asesinado en un descampado de Ventanilla, Callao, hallado con un tiro en la cabeza. La Policía investiga las circunstancias del crimen.RPP
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Un joven de 23 años, identificado como David Céspedes Chávez, fue asesinado en un descampado ubicado en la zona conocida como ex Parque Industrial, en el distrito de Ventanilla, Callao. La víctima fue encontrada con un impacto de bala en la cabeza durante la madrugada de este domingo 11 de octubre, un día antes de cumplir 24 años.

Vecinos de la zona señalaron que durante la madrugada escucharon el ruido de un mototaxi. Esta versión es una de las hipótesis que maneja la Policía, pues se presume que Céspedes Chávez habría sido trasladado hasta el terreno descampado para ser asesinado.

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El lugar donde fue encontrado el cuerpo presenta poca iluminación, acumulación de desmonte y se encuentra próximo a varias fábricas. Los agentes que llegaron a la zona encontraron al joven tendido boca abajo. Vestía una polera blanca, short negro y zapatillas.

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Policía investiga asesinato en descampado de Ventanilla

Durante las diligencias, los efectivos policiales encontraron un reloj de plata en la muñeca izquierda de la víctima. Este elemento llevó a los investigadores a considerar, de manera preliminar, que el crimen no habría ocurrido durante un robo o asalto.

Agentes de las comisarías de Villa Los Reyes y Pachacútec acudieron al lugar y acordonaron el área para permitir el trabajo del personal encargado de las diligencias. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar el móvil del asesinato e identificar a los responsables.

El crimen ocurre en medio de la preocupación por el incremento de hechos violentos registrados en distintos puntos del Callao y sus distritos.

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Hombre resultó herido durante balacera en la avenida Argentina

Horas antes, otro hecho de violencia se registró en el Callao. Un hombre de 35 años, identificado como Jair Josué Rossi Pacheco, resultó herido de bala durante una balacera ocurrida en la avenida Argentina, a la altura del callejón Barboza.

El tiroteo estaría relacionado con un presunto enfrentamiento entre bandas criminales que buscarían controlar la zona. Las primeras investigaciones apuntan a que integrantes de una organización habrían llegado al sector para cobrar cupos a negocios locales y fueron atacados por un grupo rival.

Rossi Pacheco recibió un impacto de bala en el pecho y fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión. La Policía comunicó el caso a la Depincri del Callao y a la Oficina de Criminalística, que quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer el ataque e identificar a los presuntos responsables.

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