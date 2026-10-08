Escolar evita ser secuestrada en el Callao y su compañero enfrenta al presunto agresor: investigan el caso

Intento de secuestro a escolar de 16 años en avenida Los Nenúfares, Callao: impactantes imágenes captadas por cámaras de seguridad

Intento de secuestro a escolar de 16 años en avenida Los Nenúfares, Callao: impactantes imágenes captadas por cámaras de seguridad

Una escolar de 16 años evitó ser llevada por la fuerza a un vehículo cuando un hombre intentó abordarla en la avenida Los Nenúfares, en el Callao. El hecho ocurrió la tarde del martes 6 de octubre y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes muestran que el vehículo amarillo llegó a la calle Las Magnolias unos 12 minutos antes del ataque. De acuerdo con la información recogida durante la investigación, el automóvil llevaba un casquete de taxi y permaneció en el lugar mientras la adolescente caminaba junto a un compañero.

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Al llegar al final de la cuadra, un hombre descendió del vehículo e intentó obligar a la menor a subir. El compañero intervino y se produjo un forcejeo que hizo desistir al presunto agresor, quien escapó a bordo del automóvil.

La adolescente sufrió rasguños visibles en los brazos durante el enfrentamiento. Luego del ataque, ella y su compañero regresaron al colegio en estado de shock. Sus padres acudieron al plantel preocupados por lo ocurrido y solicitaron información sobre las medidas de seguridad.

Padre denunció el ataque ante la Policía

El padre de la menor acudió a la comisaría Juan Ingunza para presentar la denuncia. La investigación quedó a cargo de la Divincri Callao, que analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar al presunto agresor y establecer la ruta que siguió el vehículo.

La Fiscalía del Primer Puerto también participa en las diligencias. Los investigadores revisan las características del automóvil amarillo, incluido el casquete de taxi que llevaba al momento del ataque.

La administración del colegio no brindó declaraciones oficiales sobre el caso. La Dirección de Imagen de la Policía Nacional tampoco respondió a las consultas sobre el despliegue de seguridad en los alrededores del plantel.