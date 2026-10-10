Con código rojo de interpol, detienen a un peruano buscado por abuso sexual en Italia

Agentes de la Interpol detuvieron en Lima a un ciudadano peruano con orden de captura nacional e internacional, con fines de extradición. Se encontraba prófugo desde el 2014 por delito de violencias sexuales en contra de menores de edad. Informaron miembros de la División de Investigación de Delitos Contra el Crimen Transnacional, adscrita a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú.

Se trata de Miguel Cahua Torres, quien es solicitado por la Corte de Apelaciones de Roma Sección 3, de la República de Italia. La aprehensión se realizó en la vía pública, en las inmediaciones de la calle Alfonso Ugarte 231, distrito de Puente Piedra. Eran las 10.40 a. m. del viernes último y no opuso resistencia.

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Sobre Cahua pesaba la Notificación Roja de Interpol n.° A­16372/10­2026 y fue sorprendido por personal de la OCN Interpol Lima con apoyo del personal de la División de Investigación de Delitos Contra el Crimen Transnacional.

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Las autoridades explicaron que uno de los casos data de diciembre del 2000. Detallaron que la pequeña C.P.I.C., de 9 años, fue llevada por el agresor a su vivienda y en varias ocasiones cometió abusos sexuales aprovechándose de su minoría de edad e inferioridad física y psíquica. La amenazó para que se mantuviera en silencio.

Otro caso se registró el 11 de enero de 2014 y esta vez fue su propia hija: C.C.P.M., de 14 años. Los investigadores señalan que, aprovechando que estaba sola en la vivienda el ahora detenido realizó tocamientos y abusos sexuales, también aprovechándose de su minoría de edad y vulnerabilidad. La intimidó advirtiéndole de las consecuencias familiares si revelaba lo ocurrido.

La orden de captura tenía notificación roja de la Interpol por estos hechos punibles de abuso sexual agravado expedida este 2026.

La policía informó que, en el marco de la cooperación con sus pares de Italia, el personal de Interpol recibió información y emprendió la búsqueda que concluyó el último jueves con la ubicación del peruano en la zona de Lima Norte.