Daniela Sarfati protagoniza potente videoclip sobre la violencia de género: “Nuestra voz también pone límites” Daniela Sarfati deja temporalmente la actuación para dedicarse a su carrera como comunicadora y terapeuta, compartiendo mensajes de empoderamiento femenino en redes sociales.

Daniela Sarfati será ponente en el Segundo Encuentro Nacional de Mujeres Exitosas, donde presentará su propuesta "Mi voz, mi poder", centrada en el reconocimiento personal y la expresión.

Daniela Sarfati será ponente en el Segundo Encuentro Nacional de Mujeres Exitosas, donde presentará su propuesta "Mi voz, mi poder", centrada en el reconocimiento personal y la expresión. Fotos: Instagram.

Daniela Sarfati ha dejado la actuación de lado, por el momento, para enfocarse en su carrera como comunicadora y terapeuta integral. Mediante sus redes sociales, la artista peruana comparte consejos de empoderamiento femenino para generar cambios y un mejor estilo de vida en sus seguidoras. Además, ha sorprendido a más de uno con un videoclip, con el que regresaría a la música.

Desde hace unos días, Daniela Sarfati, quien reveló que es adoptada, viene compartiendo videos cortos con mensajes poderosos como “nuestra voz también pone límites” y “aprender a decir sí, cuando queremos decir sí, u no, cuando necesitamos decir no” y “La vida es una elección. Y nuestra voz es nuestro instrumento”.

La artista peruana lanzará su videoclip 'Yo soy poderosa' el 29 de noviembre, mientras inspira a sus seguidoras con mensajes sobre la voz y la autenticidad.

Daniela Sarfati comparte conmovedor videoclip en redes

Este jueves 26 de noviembre, Daniela Sarfati sorprendió a sus seguidoras al compartir conmovedoras escenas que serán parte del videoclip de 'Yo soy poderosa', que saldrá a la luz este domingo 29 de noviembre en su canal oficial de YouTube. “Cuando el miedo me paraliza”, se le escucha cantar.

En otra publicación de Instagram, Sarfati compartió un mensaje para reflexionar. “Nuestra voz nace mucho antes de aprender a hablar. Desde pequeñas sabemos qué es lo que sentimos, lo que soñamos y lo que queremos ser”, indicó.

Daniela Sarfati presentará 'Mi voz, mi poder'

Por otro lado, Daniela Sarfati será una de las figuras centrales del Segundo Encuentro Nacional de Mujeres Exitosas, evento en el que presentará 'Mi voz, mi poder', una propuesta orientada al reconocimiento de la identidad, la expresión personal y la autenticidad. La jornada pretende convertirse en un punto de intercambio de conocimientos y experiencias para mujeres emprendedoras y líderes de distintos sectores del país. El evento se realizará el jueves 4 de marzo de 2027 en el hotel Novotel Lima, ubicado en San Isidro.

“Mi voz, mi poder nace de la necesidad de recordar que cada mujer tiene una voz propia, una historia y una manera única de expresarse. Cuando reconocemos quiénes somos y nos permitimos ser auténticas, también descubrimos una fuerza que puede transformar nuestra vida personal y profesional”, señala Daniela Sarfati, cuya participación estará enfocada en la importancia de la comunicación y el reconocimiento de las capacidades individuales.

Daniela Sarfati será una de las figuras centrales del Segundo Encuentro Nacional de Mujeres Exitosas

El encuentro también contará con la participación de Laura Reyes del Castillo, Connie Chaparro, Mayra Ibáñez y Blamy Morán, quienes abordarán distintas temáticas vinculadas al crecimiento profesional.

Como parte de su programación, el Segundo Encuentro Nacional de Mujeres Exitosas incluirá ALIADAS | WOMEN NETWORKING, una dinámica que busca fortalecer los vínculos profesionales, facilitar alianzas estratégicas y promover oportunidades comerciales entre las asistentes. El evento es organizado por Blamy Morán, fundadora del Premio Mujer Líder y de Mujeres Poderosas Perú, con el propósito de fomentar la colaboración y el intercambio de experiencias entre mujeres de diferentes sectores.