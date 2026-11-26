Becky Armstrong vuelve a Lima en 2027: fecha, lugar y todo sobre la venta de entradas de su concierto A más de un año de su fanmeeting junto a Freen Sarocha, Becky Armstrong volverá a Lima, esta vez para un imperdible concierto como parte de su nueva faceta musical con el EP 'Unspoken'.

Becky Armstrong se presentará en el Auditorio del Pentagonito en Lima. | Foto: composición LR/CDM Entertainment

Becky Armstrong se presentará en el Auditorio del Pentagonito en Lima. | Foto: composición LR/CDM Entertainment Foto: composición LR/CDM Entertainment

El público peruano de Becky Armstrong ya tiene una nueva cita marcada en el calendario. Tras el fanmeeting que protagonizó junto a Freen Sarocha durante su visita al país en 2025, la artista tailandesa-británica regresará a Lima, esta vez para encabezar su primer concierto como solista dentro de su gira mundial 'UNSPOKEN: 1ST WORLD TOUR'.

Reconocida internacionalmente por sus papeles en ‘GAP: The Series’ y ‘The Loyal Pin’, Becky atraviesa una nueva etapa artística centrada en la música. La gira toma el nombre de su primer EP, ‘Unspoken’, trabajo con el que busca mostrar una faceta distinta de su carrera y acercarse a sus seguidores desde el escenario.

Becky Armstrong anuncia su primer concierto en solitario en Perú

A diferencia de su anterior visita al país, vinculada a un fanmeeting junto a Freen Sarocha, esta vez Becky Armstrong llegará con un espectáculo completamente enfocado en su propuesta musical. La presentación forma parte de la primera gira mundial de la artista, un recorrido que incluye diversas ciudades y marca un paso importante en su consolidación como cantante.

El show tendrá lugar el miércoles 20 de enero de 2027 en el Auditorio del Pentagonito, en San Borja. Allí interpretará las canciones de ‘Unspoken’, producción lanzada en noviembre de 2026 que incluye temas como ‘Here Right Now’, ‘Skin’, ‘Stuck In Between’, ‘Unsaid’ y ‘Tonight’.

Becky Armstrong se presentará en el Auditorio del Pentagonito en Lima.

Precios de entradas y beneficios para el concierto de Becky Armstrong en Lima 2027

Las entradas para el concierto de Becky Armstrong en Lima ya se encuentran disponibles a través de Joinnus. De acuerdo con la información publicada en la página web de la ticketera, estas son las zonas, beneficios y precios aún disponibles:

Platinum: S/893,94

VIP: S/670,17

Mezzanine: S/446,41

General: S/334,53

Photo 1:2: S/446,41 (indispensable ticket Platinum o VIP).

¿Dónde comprar las entradas para Becky Armstrong en Lima 2027 y cómo hacerlo?

La venta oficial se realiza únicamente a través de la plataforma Joinnus, habilitada para el concierto de Becky Armstrong en Lima. Los interesados deben ingresar al evento oficial con su correo electrónico, elegir la zona de su preferencia y completar el proceso de compra con los métodos de pago disponibles.