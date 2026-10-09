Senamhi advierte que las temperaturas se incrementarán en 20 regiones del país. | Composición LR

Senamhi advierte que las temperaturas se incrementarán en 20 regiones del país. | Composición LR Difusión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta por el incremento de las temperaturas durante el día en zonas de la costa y la sierra del país. El aviso meteorológico comprende del sábado 10 al martes 13 de octubre y advierte sobre condiciones que favorecerán una mayor exposición a la radiación solar.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 404, difundido por la entidad, se prevé escasa nubosidad alrededor del mediodía, lo que permitirá una mayor incidencia de los rayos solares. Asimismo, se esperan ráfagas de viento en las zonas comprendidas en el pronóstico.

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La advertencia incluye localidades de 20 departamentos, además de la Provincia Constitucional del Callao. Las condiciones específicas pueden variar según la ubicación y la altitud, por lo que se recomienda revisar los reportes oficiales del Senamhi.

¿Qué regiones serán afectadas por el aumento de temperaturas?

Según el mapa difundido por el Senamhi, el aviso meteorológico comprende las siguientes regiones:

Costa: Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. Sierra: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Piura y Puno.

Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Piura y Puno. Otras zonas comprendidas en el aviso: San Martín.

La relación incluye departamentos con territorios en más de una región natural. Por ello, el pronóstico no implica que todas sus localidades registren las mismas temperaturas o condiciones meteorológicas.

El aviso estará vigente durante cuatro días, del 10 al 13 de octubre. Durante este periodo, la escasa nubosidad prevista hacia el mediodía podría elevar la exposición a la radiación ultravioleta, especialmente en zonas abiertas y lugares donde las personas permanezcan durante varias horas al aire libre.

¿Qué precauciones tomar ante el aumento de temperaturas?

Ante las condiciones previstas, es importante reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad. Se recomienda utilizar protector solar, lentes con protección UV, sombreros de ala ancha y ropa que cubra la piel.

También se aconseja mantener una hidratación adecuada y buscar espacios con sombra, especialmente para niños, adultos mayores y personas que trabajan al aire libre.

En las localidades donde se presenten ráfagas de viento, la población debe asegurar objetos que puedan ser desplazados y mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades.

El Senamhi recomienda consultar sus canales oficiales para conocer las actualizaciones del pronóstico y las condiciones meteorológicas previstas en cada localidad.