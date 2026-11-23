Ataque transfóbico en Cajamarca: destruyen exposición de memoria trans y amenazan con incendiar el local La muestra 'Memoria que permanece', dedicada al Día de la Memoria Trans, fue desmontada y destruida en el Centro Cultural Los Balcones. Los responsables dejaron una nota amenazante contra el establecimiento.

Una exposición artística en Cajamarca dedicada a la memoria trans fue vandalizada, dejando una amenazante nota de incendio en el Centro Cultural Los Balcones.

Una exposición artística en Cajamarca dedicada a la memoria trans fue vandalizada, dejando una amenazante nota de incendio en el Centro Cultural Los Balcones. Foto: uncajachomas (ig)

Una exposición artística dedicada a la memoria trans fue vandalizada en el Centro Cultural Los Balcones, en Cajamarca. Los responsables dejaron una amenaza escrita de incendiar el establecimiento. Organizaciones LGBTIQ+ exigieron a las autoridades investigar el ataque e identificar a los responsables.

El hecho ocurrió el 22 de noviembre, cuando la muestra 'Memoria que permanece', instalada en la galería del centro cultural, apareció desmontada y destruida. Fotografías, textos y símbolos de distintos artistas terminaron arrancados y amontonados junto a otros objetos.

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Dejaron una amenaza de incendiar el centro cultural

De acuerdo con los miembros de la comunidad, el personal de Los Balcones alertó a la organización Marcha del Orgullo Cajamarca, responsable de la actividad. Cuando los organizadores llegaron al establecimiento, encontraron la exposición desmantelada y una nota con el siguiente mensaje: "No queremos esto aquí en Cajamarca. Dejen de normalizar o quemaremos este lugar".

La Marcha del Orgullo Cajamarca calificó lo ocurrido como un ataque de odio y un intento de censura contra la comunidad trans. A través de un pronunciamiento, rechazó las amenazas y pidió a las autoridades locales investigar los hechos y sancionar a los responsables.

La muestra estaba dedicada al Día de la Memoria Trans y buscaba visibilizar las historias y experiencias de esta población. Para los integrantes de la comunidad LGBTIQ+, la agresión también representa un atentado contra la libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones artísticas sin sufrir amenazas.

Centro cultural anuncia medidas tras el ataque

Por su parte, el Centro Cultural Los Balcones confirmó que tanto su galería de arte como la exposición a cargo de Amnistía Perú sufrieron actos de vandalismo. La institución señaló que adoptará medidas para proteger sus instalaciones, las obras, los artistas y los visitantes.

Asimismo, reafirmó su compromiso de mantener un espacio seguro, inclusivo y abierto a la expresión artística y cultural. También informó que sus actividades y eventos continuarán con total normalidad.

Los miembros de la comunidad solicitaron la intervención del Ministerio Público, la Policía Nacional y las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido e identificar a quienes perpetraron el ataque.