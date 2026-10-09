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Sociedad

Aluvión en Chile: Cancillería habilita canales de comunicación para asistir a peruanos tras emergencia

La emergencia provocó inundaciones y daños en viviendas, escuelas y centros médicos. Hasta el momento hay al menos seis heridos y el gobierno trabaja para despejar los escombros y remover el barro acumulado.

Aluvión en Chile
Aluvión en ChileFoto: Andina / AFP
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El Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso canales de comunicación para connacionales en Chile tras el aluvión ocurrido en la región Metropolitana de Santiago de Chile, el jueves 8 de octubre. La emergencia provocada por las intensas lluvias afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, al este de la región, y llevó al presidente José Antonio Kast a declarar el estado de catástrofe en la zona.

El siniestro se desencadenó aproximadamente a las 5.00 p. m. (3.00 p. m. en Perú) producto de las fuertes precipitaciones e intensas tormentas que provocaron la activación de quebradas y desborde de un canal. Esto último provocó que una fuerte corriente de agua, barro y piedras avanzara por las calles, arrastrara vehículos y generara inundaciones en viviendas, centros médicos y establecimientos educativos.

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Canal de comunicación para peruanos en Chile

Tras lo ocurrido, la Cancillería de Perú emitió un comunicado en el que informó que se encuentra monitoreando la situación y se mantiene atenta ante cualquier requerimiento de asistencia que pudiesen presentar los peruanos. Además, dispuso que los connacionales que necesiten ayuda pueden tomar contacto al siguiente número y correo electrónico del Consulado General del Perú en Santiago:

  • Número de contacto: +56 9 6309 2991
  • Correo electrónico: secretaria@conpersantiago.cl

Aluvión en Chile deja al menos seis heridos

El aluvión provocado por las intensas lluvias en Chile afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, al este de Santiago de Chile, dejando al menos seis heridos. La emergencia se concentró en sectores como General Blanche, Quebrada Honda y Avenida La Plaza Sur y llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a declarar Alerta Roja para reforzar los recursos de respuesta.

El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases para 10 comunas de la Región Metropolitana. Esta medida aplica para todo tipo de establecimientos de educación parvularia y escolar. Las comunas comprendidas son San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén. La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Por su parte, el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, informó que el Gobierno ha desplegado maquinaria pesada para despejar los escombros y remover el barro acumulado en las zonas afectadas por el aluvión en Las Condes, especialmente en la intersección de Monseñor Álvaro del Portillo con Avenida La Plaza.

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