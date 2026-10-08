Tacna se queda con menos reservas de agua: Senamhi alerta por represa al 39 % y meses sin lluvias

Tacna en alerta naranja por déficit hídrico: Represa Paucarani al 39 % de su capacidad

Tacna en alerta naranja por déficit hídrico: Represa Paucarani al 39 % de su capacidad

Tacna enfrenta un escenario de déficit hídrico que reduce sus reservas de agua y afecta el abastecimiento para la población. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la represa Paucarani almacena 4.04 millones de metros cúbicos (MMC), equivalente al 39% de su capacidad máxima de 10.50 MMC.

El jefe del Senamhi Tacna y Moquegua, Henry Gómez Delgado, alertó que la región se encuentra en alerta naranja por la escasa reserva de agua. Según explicó, Paucarani tiene 2 MMC menos que en el mismo periodo del año pasado. "Tenemos 2 millones de metros cúbicos de agua menos que el año pasado por la ausencia de lluvias. En esta temporada el año pasado teníamos 6 MMC y ahora solo 4 MMC, no hay lluvias para el almacenamiento", declaró.

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La situación podría agravarse durante los próximos meses. Gómez señaló que la temporada de lluvias se concentra entre enero y marzo, pero advirtió que entre octubre y diciembre se esperan precipitaciones por debajo del promedio histórico. "Entre octubre y diciembre de este año serán meses críticos porque no habrá lluvias, la represa seguirá descargando, pero no habrá captación", sostuvo.

El déficit ya tiene efectos en el servicio de agua potable. Jimmi Silva Charaja, gerente de operaciones de la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Tacna (EPS), informó que la captación de Cerro Blanco, proveniente del sistema Uchusuma y operada por el Proyecto Especial Tacna, disminuyó de 430 a 376 litros por segundo.

Esta reducción afecta a los distritos de Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, Pocollay y parte del casco urbano de Tacna, donde el servicio presenta recortes de entre tres y cinco horas.

¿Cuánta agua almacenan las represas de Tacna?

El reporte de la Dirección Zonal 7 del Senamhi muestra una situación diferenciada entre las principales reservas de la región. Mientras Paucarani se encuentra al 39% de su capacidad, la represa Jarumas registra 12.76 MMC, equivalente al 95% de sus 13.50 MMC de capacidad máxima.

Paucarani concentra especial atención por la importancia del sistema Uchusuma para la disponibilidad de agua destinada al consumo poblacional y las actividades agrarias de Tacna.

En los principales ríos de la región se registraron caudales entre estables y ascendentes, asociados a los acumulados de precipitación en las cuencas de Sama, Locumba, Caplina, Uchusuma y Maure.

¿Qué podría pasar si continúan las bajas lluvias?

Además de la falta de precipitaciones, el incremento de las temperaturas favorece la evaporación del espejo de agua y reduce el almacenamiento disponible para la población y el sector agrario, explicó Gómez.

Ante la menor captación, la EPS Tacna utiliza las reservas del embalse de Cerro Blanco para el tratamiento y abastecimiento de agua potable. Silva señaló que esta fuente podría disminuir durante las próximas semanas si no mejora la disponibilidad del recurso.

"Esta reserva puede ir disminuyendo en el transcurso de los días o semanas y, si se acaba, entraríamos a una situación de crisis porque ya no podríamos enfrentar la disminución. Ahora estamos operando pozos en El Ayro, pozos en la ciudad", acotó.

El funcionario explicó que el Proyecto Especial Tacna administra el almacenamiento del recurso hídrico y entrega el agua a la EPS para su potabilización. La menor captación obliga a la empresa a recurrir a sus reservas mientras mantiene operativos los pozos de El Ayro y de la ciudad.