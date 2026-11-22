Martín Távara continuaría su carrera en el extranjero tras confirmar su salida de Sporting Cristal De acuerdo con reportes del mercado de pases, el mediocampista peruano deja Sporting Cristal y tiene todo encaminado para vivir su primera experiencia en el extranjero.

Martín Távara se despidió de Sporting Cristal después de la victoria por 4-1 ante Cienciano, en la última fecha del Torneo Clausura. El volante de 27 años cerró así su etapa en el club rimense. Su próximo destino estaría fuera del Perú, pues tiene avanzado un acuerdo para continuar su carrera en el extranjero.

En el cierre de la campaña, el mediocampista también se despidió de la hinchada celeste. La temporada de Sporting Cristal en la Liga 1 llegó a su fin y el equipo deberá planificar el siguiente año. Entre sus asuntos pendientes figura cubrir el espacio que dejará el jugador, formado en el club.

¿Dónde jugará Martín Távara?

El volante tiene encaminada su llegada al fútbol del exterior para la próxima campaña. El periodista Denilson Barrenechea informó que las conversaciones avanzaron, aunque todavía no se conoce el nombre del equipo interesado. Por ahora, la información disponible apunta a una salida internacional, pero no identifica un destino concreto.

"Martín Távara tiene todo avanzado para jugar en el fútbol del exterior. Está muy encaminado", afirmó el comunicador. La versión coincide con la despedida del jugador tras el encuentro ante Cienciano, cuando dio por terminada su etapa en Sporting Cristal. No se indicó qué club sería su próximo equipo.

¿Qué se sabe sobre su salida de Sporting Cristal?

Durante los últimos meses se mencionó el interés de clubes de Brasil y México por el mediocampista. También se habló de posibles propuestas desde Argentina, pero ninguna de esas opciones fue confirmada como el destino elegido. La información sobre su futuro sigue vinculada, por ahora, a una negociación en el extranjero.

La salida obliga a Sporting Cristal a considerar un reemplazo para Távara mientras empieza a preparar la próxima temporada. El futbolista, de 27 años, deja el club luego de una campaña que concluyó con el triunfo por 4-1 sobre Cienciano. Ese resultado correspondió a la última fecha del Torneo Clausura.

La despedida se produjo tras el partido disputado ante Cienciano, en el que Sporting Cristal cerró su participación en el Clausura. Távara se marcha de la institución en la que desarrolló su trayectoria como futbolista. Su situación contractual y el nombre del equipo al que llegaría no fueron detallados.

Antes de esa despedida, el mediocampista había sido relacionado con equipos de distintos países de la región, incluidos clubes de Brasil, México y Argentina. Sin embargo, esos nombres no equivalen a una confirmación de su próximo destino. Lo confirmado sobre su futuro es que tiene avanzado jugar fuera del país.