Ataque con drones contra la Policía en Cúcuta deja 60 viviendas dañadas, dos totalmente destruidas y tres heridos Las explosiones, que impactaron el Departamento de Policía de Norte de Santander, causaron daños en vehículos y propiedades aledañas. Dos inmuebles resultaron destruidos.

Este es el segundo atentado contra el comando policial en 2026, tras un incidente en agosto. Foto: Captura X.

Este es el segundo atentado contra el comando policial en 2026, tras un incidente en agosto. Foto: Captura X.

Un ataque con drones acondicionados con explosivos contra las instalaciones del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor), en Cúcuta, Colombia, dejó tres civiles heridos y al menos 60 viviendas dañadas durante la madrugada de este lunes. Dos inmuebles quedaron completamente destruidos y las explosiones también provocaron daños en vehículos y establecimientos.

El atentado ocurrió entre las 2.15 y las 2.30 a. m., hora local, en el barrio Tasajero. Según el reporte oficial, varios drones fueron dirigidos contra las instalaciones policiales. Tres cayeron dentro del complejo, mientras que al menos otros dos terminaron en zonas residenciales próximas.

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Las autoridades indicaron que la activación de sistemas inhibidores de señal habría desviado algunos de los artefactos, que terminaron detonando en sectores habitados. Las explosiones alcanzaron viviendas colindantes y provocaron daños en el área administrativa y la zona de alojamientos del comando policial.

Entre los tres civiles afectados se encuentra un bebé de 18 meses. Los otros dos heridos son adultos que presentaron laceraciones menores. El menor sufrió afectaciones por los gases y los escombros generados por las detonaciones. La Policía Nacional confirmó que ningún uniformado resultó herido.

"Fueron dos explosiones fuertes y luego se fue la luz. No pudimos dormir del susto y de ver lo que sucedió nuevamente en nuestro barrio", relató a EFE Yully Varela, residente del sector.

Consecuencias y antecedentes

Tras el ataque, algunos sectores de Tasajero quedaron sin servicio de energía eléctrica y gas. Las autoridades departamentales y la Alcaldía iniciaron un censo de damnificados y un barrido técnico en un radio de tres calles para determinar la magnitud de los daños y descartar la presencia de rampas de lanzamiento u otros drones neutralizados.

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, señaló que la autoría del atentado permanece bajo investigación, aunque indicó que "los hechos recientes fueron atribuidos a (la guerrilla del) Ejército de Liberación Nacional (ELN)".

En Cúcuta y otras zonas de Norte de Santander operan estructuras armadas ilegales, entre ellas frentes urbanos del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de organizaciones criminales que actúan en la zona fronteriza.

El ataque constituye el segundo atentado contra las instalaciones del comando policial durante 2026. El antecedente ocurrió el 1 de agosto, cuando un vehículo cargado con cilindros explosivos fue utilizado contra la institución en una acción atribuida al ELN, que dejó once policías heridos.