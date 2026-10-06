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Calor extremo en Perú: esta región superó records de temperatura en octubre con hasta 38.4 °C

Se anticipa que estas altas temperaturas persistan, con máximas entre 24 °C y 35 °C en la costa norte. Además, se prevé escasa nubosidad, lo que aumentará la radiación ultravioleta en la región.

Calor extremo en Perú
Calor extremo en PerúComposición LR / Andina
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La ola de calor influenciada por el Fenómeno El Niño Costero no da tregua en el país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la región Piura registró una jornada de temperaturas extremas con nueve estaciones meteorológicas superando sus récords históricos para el mes de octubre, según el reporte de la Dirección Zonal 01.

De acuerdo con el organismo, las temperaturas se han mantenido por encima de sus valores normales, especialmente las máximas, durante las últimas semanas. Estas condiciones están asociadas principalmente a la persistencia de anomalías positivas de la temperatura superficial del mar frente a la costa de Piura y en la región Niño 1+2.

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Estaciones superan récords históricos

El registro más alto se obtuvo en Chulucanas, donde la temperatura máxima llegó a 38.4 °C. Otros valores extremos se registraron en Morropón (37.4 °C), Partidor (37 °C), Lacones (36.8 °C), Miraflores, en Castilla (36 °C), Bernal (35.4 °C), Chusis (34.2 °C), La Esperanza (33.8 °C) y Chalaco (26.4 °C), estaciones que superaron sus respectivos récords históricos para octubre, según el Senamhi.

Por otro lado, en la costa de Piura, el Alto registró 29 °C y fue clasificado como un día extremadamente cálido. En tanto, en la sierra también se presentaron valores elevados, como en Huancabamba, donde la temperatura alcanzó 30.2 °C, y Sondorillo, con 27.6 °C.

Temperaturas elevadas podrían continuar

Según el Senamhi, las condiciones cálidas del mar favorecen la persistencia de temperaturas del aire superiores a lo normal, durante el día y la noche. En ese sentido, el organismo prevé que este comportamiento continúe durante las próximas semanas mientras persistan anomalías positivas de la temperatura superficial del mar.

Entre el martes 6 y el viernes 9 de octubre, las temperaturas máximas oscilarán entre 24 °C y 35 °C en la costa norte y entre 22 °C y 33 °C en la sierra norte, según el Aviso Meteorológico Regional N.° 179. Además, también se contempla escasa nubosidad alrededor del mediodía, una condición que favorecerá los niveles elevados de radiación ultravioleta.

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