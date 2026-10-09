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El Niño alcanzaría su máxima intensidad en diciembre y sería uno de los más fuertes desde 1950, alerta ONU

La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el fenómeno elevará las temperaturas en gran parte del planeta y podría alterar los patrones de lluvias, con mayor riesgo de sequías e inundaciones. El evento podría persistir hasta febrero de 2027.

El fenómeno El Niño, que podría alcanzar su punto máximo en diciembre de 2026, se intensifica según la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Esto podría resultar en cambios climáticos drásticos.
El fenómeno El Niño, que podría alcanzar su punto máximo en diciembre de 2026, se intensifica según la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Esto podría resultar en cambios climáticos drásticos. | Composición LR
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El fenómeno El Niño (Global) continuará intensificándose hasta alcanzar su punto máximo en diciembre de 2026 y podría convertirse en uno de los episodios más fuertes registrados desde, al menos, 1950, advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia de las Naciones Unidas especializada en el clima.

Según su boletín mensual sobre el clima estacional global, este evento provocará temperaturas superiores al promedio en gran parte del planeta y modificará los patrones de precipitación. Estas condiciones podrían incrementar el riesgo de sequías e inundaciones en distintas regiones, además de agravar los efectos del cambio climático.

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La OMM señaló que las temperaturas de la superficie del mar en las zonas central y oriental del Pacífico tropical podrían alcanzar valores sin precedentes entre octubre y diciembre de este año. El pronóstico se basa en el consenso de 13 centros meteorológicos nacionales e internacionales.

«El Niño se ha consolidado y se está fortaleciendo rápidamente», afirmó la directora de la OMM, Celeste Saulo. La especialista argentina indicó que existe una probabilidad prácticamente del 100% de que el episodio persista hasta febrero de 2027.

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El Niño: temperatura del mar superaría récord de 2015-2016

El índice que mide las anomalías de la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial central y oriental pasó de 1,6 °C por encima de lo normal en junio a 2,5 °C en agosto. Para el periodo de octubre a diciembre, se proyecta una anomalía de aproximadamente 3,7 °C.

De confirmarse, sería el valor más alto desde que comenzaron las observaciones y superaría el récord de 2,6 °C registrado durante el episodio de 2015-2016.

Saulo explicó que El Niño no añade calor nuevo al planeta, sino que libera el calor almacenado en el océano. En ese contexto, advirtió que las aguas del Pacífico presentan temperaturas excepcionalmente elevadas, lo que aumenta la cantidad de calor que puede liberarse a la atmósfera.

El fenómeno consiste en el calentamiento de la superficie del Pacífico ecuatorial central y oriental, que puede modificar los vientos, la presión atmosférica y las precipitaciones en distintas partes del mundo. Suele presentarse cada dos a siete años y durar entre nueve y 12 meses.

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El Niño ya provoca sequías en algunas regiones

La OMM recordó que el episodio anterior de El Niño contribuyó a que 2023 fuera uno de los años más calurosos registrados y a que 2024 alcanzara un récord de temperatura global, con aproximadamente 1,55 °C por encima del promedio preindustrial de 1850-1900.

Aunque el fenómeno suele alcanzar su máxima intensidad entre noviembre y febrero, el incremento de las temperaturas globales puede manifestarse posteriormente.

El episodio actual ya afecta a algunas regiones. En Centroamérica, la sequía está provocando la muerte de animales y daños en los cultivos, según el reporte citado por la agencia meteorológica de la ONU.

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