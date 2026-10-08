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Colegio Médico del Perú rechaza expresiones de Rafael Santos sobre ciudadanos de Cusco: "El pueblo cusqueño merece respeto"

La institución médica señaló que las declaraciones del exalcalde de Pueblo Libre carecían de sostén científico y son discriminatorias hacia la población cusqueña.

Expresiones de Santos fueron rechazadas por el CMP | Composición: LR.
Expresiones de Santos fueron rechazadas por el CMP | Composición: LR.
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El Colegio Médico del Perú (CMP) rechazó las expresiones de Rafael Santos contra la población cusqueña. La institución señaló que las declaraciones del exalcalde, con las que buscó descalificar las decisiones electorales de los ciudadanos de la región, carecen de sustento científico y constituyen expresiones discriminatorias. El comunicado lleva las firmas de Pedro Riega, decano nacional del CMP, y Reynaldo Cabrera, decano del Consejo Regional VI de Cusco de la institución.

"Desde el punto de vista médico, no existe sustento científico para atribuir a una población una menor capacidad intelectual o de discernimiento por su lugar de residencia. Tampoco corresponde utilizar conceptos como el denominado síndrome de Estocolmo para descalificar las decisiones democráticas de los ciudadanos. La medicina y la salud mental no pueden emplearse para justificar estigmas ni expresiones discriminatorias", señaló el CMP.

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Comunicado del CMP rechaza expresiones de Rafael Santos

Comunicado del CMP rechaza expresiones de Rafael Santos | Foto: CMP.

Santos, exalcalde de Pueblo Libre, afirmó que la escasez de oxígeno debido a la altura mermaba la capacidad de los ciudadanos para razonar y elegir a sus candidatos. Sus declaraciones fueron ampliamente criticadas por su contenido racista.

"Las diferencias políticas nunca deben convertirse en una justificación para menospreciar la dignidad de las personas. El Colegio Médico del Perú reafirma su compromiso con el rigor científico, el respeto a la diversidad y la defensa de la dignidad humana. El pueblo cusqueño merece respeto y ninguna discrepancia política autoriza a cuestionar su inteligencia, su capacidad de decisión o su voluntad democrática", añadió la institución en su comunicado.

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Durante la entrevista que originó la controversia, el excandidato negó que sus declaraciones fueran racistas o clasistas y sostuvo que respondían a factores físicos y psicológicos. Asimismo, extendió su argumento a Puno y otras regiones de altura.

Las declaraciones también motivaron el rechazo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), que agrupa a los gobernadores regionales del país. La institución también calificó las expresiones de Santos como racistas y discriminatorias, y pidió a las autoridades competentes investigar el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

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