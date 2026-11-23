Contrastes en una semana cargada de música Conciertos. The Strokes agotó las entradas en San Marcos, Christina Aguilera no llenó el Nacional y Hayley Williams marcó la nota política.

Este fin de semana, miles se trasladaron a los distintos conciertos en Lima que, incluso el sábado, ocurrían en simultáneo. Evidentemente, el público fue afectado por caos vehicular y los problemas en las salidas de los recintos, pero también algunos fueron beneficiados por los descuentos de última hora para asegurar un buen marco de público.

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El concierto más masivo fue el regreso de The Strokes. La banda estadounidense, con su formación original, tocó ante un estadio San Marcos repleto; ante fans que llegaron con horas de anticipación para alcanzar la primera fila y que le perdonaron la tardanza a Julian Casablancas. El setlist tuvo 20 canciones como parte de la gira mundial ‘Reality Awaits’. El vocalista se disculpó por la demora, bromeó con posibles reembolsos, mencionó el tráfico y preguntó si había habido un terremoto en Perú.

Esa misma noche —en la que cientos de personas evacuaron centros comerciales por el temblor—, en San Miguel, la mexicana Karol Sevilla y las figuras de Soy Luna volvían a reunir a una multitud tal como lo hizo el jueves en el Arena 1 Park.

Sin embargo, ese panorama contrasta con lo que se vivió en el primer concierto de Christina Aguilera en Perú. Una avenida Arequipa que colapsa con espectáculos como los dos primeros que ofreció Shakira debido al lleno total, esta vez lució más ordenada y transitable debido a la poca demanda que generó el Sound Music Fest.

El festival abría con Adammo, traía a Flo Rida y cerraba con Marshmello; pero, a pesar de la expectativa generada por ver por primera vez en Lima a una de las grandes estrellas del pop, la organización mantuvo descuentos del 50 % hasta el día del concierto. En redes sociales más de uno posteó videos o fotografías sobre los precios irrisorios en reventa. Aun así, el Estadio Nacional estuvo lejos de llenarse.

El sábado coincidieron otras presentaciones. Cerca del show de Christina Aguilera, quien repasó los éxitos de su carrera, Camila se presentó en la Concha Acústica de Campo de Marte como parte de su gira de despedida Adiós World Tour. Los integrantes posaron con un cartel del sold out logrado en Lima.

Hayley Williams y su discurso político

En una semana en que Christina Aguilera y The Strokes paseaban por Lima, Hayley Williams, la vocalista de Paramore, dio un concierto como solista en Costa 21. También estuvo como parte del público en San Marcos.

Williams, al igual que lo hace en otros países, le puso la cuota política al fin de semana de música. En Chile, la cantante había arremetido en una frase contra el presidente chileno José Antonio Kast y esta vez repitió lo mismo contra Keiko Fujimori. Lo hizo mientras interpretaba Ice In My OJ y fue aplaudida al mismo tiempo en que decía: “¡Palestina libre!”.❖