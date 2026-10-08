El esperado show de drones dedicado a BTS se desarrolló con éxito la noche del jueves 8 de octubre, en medio de un feriado nacional. Durante la breve pausa que la agrupación más grande de Corea del Sur realiza entre sus conciertos en Lima, el cielo de la Costa Verde se iluminó con cientos de luces moradas en homenaje a la primera visita del grupo al Perú.

La iniciativa, impulsada por seguidores de BANGTAN, reunió a una multitud frente al mar a pocas horas de la segunda fecha sold out que RM, Suga, Jin, Jimin, V, Jungkook y J-Hope ofrecerán en el Estadio San Marcos.

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Así fue el show de drones para BTS en Lima

Pese a la incertidumbre generada por la Municipalidad de Barranco, que aseguró que la actividad no contaba con autorización, el espectáculo se realizó sin mayores inconvenientes. Los asistentes presenciaron diversas figuras, frases y símbolos relacionados con BTS y ARMY, todos iluminados en el característico color morado que identifica al fandom en todo el mundo.

Entre los mensajes que aparecieron en el cielo destacaron “BTS PAVED THE WAY”, “ROAD TO 7”, “BTS PERÚ FANCLUB” y “BTS (CORAZÓN) PERÚ”. También se formó la silueta del ARMY Bomb, el lightstick oficial de la agrupación surcoreana.

Show de drones para BTS se realizó el jueves 8 de octubre. Foto: composición LR/HYBE/JACKLV1306/X

Show de drones para BTS se realizó el jueves 8 de octubre. Foto: composición LR/HYBE/JACKLV1306/X

Sin embargo, el evento también generó comentarios en redes sociales. Algunos usuarios señalaron que numerosos fanáticos aprovecharon la concentración para acercarse a los alrededores del hotel donde se hospeda BTS en Lima, pese al reciente pedido de Namjoon. El líder del grupo solicitó a las ARMY de Perú y de los siguientes países de la gira ‘ARIRANG’ que eviten permanecer en los exteriores de los alojamientos, ya que ello afecta el descanso de los artistas, su equipo de trabajo y otros huéspedes.

Frente a las críticas, diversos usuarios aseguraron que este fue planificado con anticipación y sin conocimiento previo del lugar donde la boy band se hospedaría durante su estadía en el país. Más allá de la polémica, y de otros pedidos para que se cancele otro espectáculo que se realizaría a la medianoche para celebrar el cumpleaños de Jimin, el show de drones terminó convirtiéndose en una nueva muestra del entusiasmo con el que el fandom peruano ha recibido una visita que esperó durante años.