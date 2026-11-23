Sin embargo, el cierre del caso no pone fin a todas las consecuencias judiciales, pues el estado todavía podría pedirles una reparación civil.

Sin embargo, el cierre del caso no pone fin a todas las consecuencias judiciales, pues el estado todavía podría pedirles una reparación civil. Difusión

El expresidente Ollanta Humala reaccionó al archivamiento de la investigación por el caso Gasoducto Sur, en la que también estuvo comprometida su esposa Nadine Heredia. El exmandatario aprovechó la decisión del Poder Judicial para defender la licitación de la obra durante su Gobierno y cuestionar los años que duró la investigación del Equipo Especial Lava Jato.

Sin embargo, el cierre del caso no pone fin a todas las consecuencias judiciales, el Estado todavía podría pedirles una reparación civil.

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"Gasoducto es el gran proyecto para la distribución de nuestro gas en la zona sur del Perú. Un proyecto que fue manchado por sicarios, que utilizaron al sistema de justicia para perseguirnos. Hoy la verdad se abre paso. No hubo corrupción, la obra se licitó según las normas administrativas vigentes", escribió.

Humala también dijo que su Gobierno incorporó una cláusula de anticorrupción a ese contrato del proyecto. Aseguró que la propia empresa había reconocido que no buscó acuerdos con funcionarios.

"Por años, la propia empresa señaló que no se buscó ningún acuerdo con funcionarios peruanos porque temían a la cláusula anticorrupción que se incluyó desde mi Gobierno en un contrato de esta naturaleza. Nueve años después el PJ reconoce que no existió colusión, ni asociación ilícita. ¿Quién nos devuelve el tiempo, la libertad y los esfuerzos por defender nuestra inocencia, nuestra reputación y nuestro proyecto de vida?", agregó.