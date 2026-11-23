Fecha 7 Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación, fecha, hora y canal dónde ver los partidos del torneo Este sábado 28 de noviembre arranca la séptima jornada en la Liga Peruana de Vóley. La Universidad San Martín lidera la tabla y es el único equipo invicto en el campeonato.

Se juega una nueva jornada en la Liga Peruana de Vóley 2026-27. La séptima fecha del campeonato arranca este sábado 28 de noviembre y traerá duelos muy atractivos, teniendo los enfrentamientos Alianza Lima vs Perú Sub-19 y San Martín vs Atlético Atenea como los partidos más llamativos de la noche.

El domingo 29 de noviembre, Wanka enfrentará a Regatas Lima, mientras que Géminis y Universitario se verán las caras en el último duelo de la jornada en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley: programación de la fecha 7

La séptima jornada de la fase uno tendrá lugar entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. Los duelos más atractivos del fin de semana serán protagonizados por la Universidad San Martín, Regatas Lima y Universitario, equipos que ganaron en la fecha anterior.

Sábado 28 de noviembre

Olva Latino vs Rebaza Acosta | 2.45 p. m. | Latina

Alianza Lima vs Perú Sub-19 | 5.00 p. m. | Latina

Universidad San Martín vs Atlético Atenea | 7.00 p. m. | Latina

Domingo 29 de noviembre

Deportivo Wanka vs Regatas Lima | 2.15 p. m. | Latina

Deportivo Soan vs Circolo | 4.30 p. m. | Latina

Géminis vs Universitario | 6.30 p. m. | Latina

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos del torneo se podrán ver a través del canal Latina (TV, web y app), pero también estarán disponibles completamente gratis a través de la página web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el Facebook oficial de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

¿Qué clubes participan en la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

La presente edición del campeonato cuenta con la participación de la selección peruana Sub-19 que solo disputará la fase regular.