El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, reconoció que representantes de una empresa minera lo visitaron en las instalaciones de la Fiscalía para solicitarle autorización para alquilar un terreno familiar del que figura como copropietario. Según relató, el encuentro ocurrió en enero, cuando la compañía tenía previsto iniciar trabajos en el predio. Sin embargo, aseguró que no intervino en las conversaciones y que derivó el asunto a sus hermanos. “Yo le dije, eso lo ven mis hermanos, así que véanlo ya, y eso es todo”, manifestó.

Durante sus declaraciones, Gálvez confirmó que el inmueble pertenece a su familia y que su nombre aparece en los registros como heredero. Explicó que sus hermanos también tienen participación en la propiedad, que recibieron por herencia de su madre. “Ese es un terreno que es de herencia de mi madre y eso es todo”, sostuvo.

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El titular del Ministerio Público también respondió a los cuestionamientos por un posible conflicto de intereses debido a su vínculo con el predio. Ante la consulta, rechazó esa posibilidad y respondió de manera confrontacional: “Primero averigua qué es un conflicto de intereses, entérate y después hablas”. Además, negó haber tomado alguna decisión sobre el alquiler o las actividades previstas por la compañía.

Mirtha Vásquez denunció presunto conflicto de intereses de Tomás Gálvez por terreno vinculado a minera

El pasado 12 de noviembre, durante una sesión de la Comisión de Justicia del Senado, la senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, cuestionó que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, figure como copropietario de un terreno familiar donde la minera Gold Fields proyecta desarrollar su proyecto Nueva Esperanza, en el caserío Tumbacucho, Cajamarca. La parlamentaria advirtió una posible incompatibilidad entre su cargo y sus vínculos con la propiedad.

Para sustentar su denuncia, Vásquez presentó una partida registral en la que aparecían como propietarios la madre del fiscal, sus hermanos y el propio Gálvez. Además, recogió las preocupaciones de pobladores de la zona, quienes denunciaron presuntos intentos de favorecer la instalación de la minera en terrenos que también les pertenecerían. “Sería grave que esté en terreno de su propiedad porque tenemos problemas de incompatibilidad”, advirtió ante la comisión.

La senadora también alertó sobre la cercanía de las actividades proyectadas a espacios de uso comunitario. Según expuso, el proyecto minero se encuentra aproximadamente a 100 metros de una escuela y a 200 metros de una laguna importante para la población. En aquella sesión, Gálvez reconoció que era heredero del predio, pero negó cualquier intervención en los procedimientos relacionados con Gold Fields: “No participo en ningún procedimiento. Además, no es un proceso penal para que tenga incompatibilidad”.