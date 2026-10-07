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Sociedad

Detienen a dos sujetos que iban a fabricar éxtasis para venderlo en conciertos de BTS

Uno de los detenidos es Juan Alejandro Galiano, un colombiano con orden de captura en su país por su presunta vinculación con la organización criminal "La Cordillera".

Dos sujetos presuntamente planeaban vender droga sintética en los exteriores del estadio San Marcos
Dos sujetos presuntamente planeaban vender droga sintética en los exteriores del estadio San Marcos | Composición LR
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Dos sujetos fueron detenidos en el Cercado de Lima por presuntamente fabricar y comercializar pastillas de éxtasis que, de acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), serían destinadas a su venta durante los conciertos de BTS programados en el Estadio San Marcos.

Entre los intervenidos se encuentra un ciudadano colombiano identificado como Juan Alejandro Galiano, conocido con el alias de “Colocho”. Según la información policial, el extranjero tendría una orden de captura vigente en Colombia y sería requerido por su presunta vinculación con la organización criminal “La Cordillera”.

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Durante el operativo, los agentes policiales hallaron una prensa manual que habría sido utilizada para la fabricación de las pastillas de éxtasis. El equipo fue incautado como parte de las diligencias para determinar cómo se elaboraban y distribuían las sustancias.

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Hallan armas y municiones durante operativo

La intervención también permitió encontrar armas de fuego y municiones, cuyo origen y presunto uso serán materia de investigación. La Policía deberá determinar si estos elementos estarían relacionados con las actividades atribuidas a los dos detenidos.

Los agentes continúan con las diligencias para establecer la cantidad de droga que habría sido producida, su destino y si los intervenidos formarían parte de una red dedicada a la comercialización de drogas sintéticas.

La PNP sostiene que las pastillas iban a ser comercializadas aprovechando la llegada de miles de asistentes a los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos. La investigación fiscal deberá determinar las responsabilidades individuales de los detenidos y confirmar si efectivamente existía un plan para distribuir las sustancias durante estos eventos.

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