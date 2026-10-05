Cae el ‘Chongo Móvil’ de Lima Norte: ATU retira cúster con S/40.000 en multas y chofer sin brevete

Los días de circulación se acabaron para el ‘Chongo Móvil’ de Lima Norte. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) envió al depósito a una cúster que registraba más de S/40.000 de multa y se desplazaba por las calles de la capital al mando de un chofer que no contaba con la licencia de conducir obligatoria.

La unidad, de placa YIJ-783 y con más de 30 años de operación, fue intervenida en el óvalo José Granda del distrito de San Martín de Porres durante el operativo realizado por la ATU para sacar de circulación vehículos que representan un riesgo para el transporte en la ciudad. Al momento de la intervención, la cúster tampoco contaba con una ruta visible en su fachada.

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Envían al depósito a vehículo con casi medio siglo de circulación

Durante el operativo, la ATU también detectó a un vehículo particular con más de 45 años de circulación en las pistas del país, al que denominó ‘El veterano del Centro de Lima’. La unidad era utilizada para ofrecer el servicio de colectivo en la av. Abancay por una persona que no tenía brevete y no quiso colaborar con los agentes durante la inspección.

Ante la incidencia y el riesgo que representaba para los pasajeros, el vehículo de placa C4P-226 también fue enviado al depósito, según informó la ATU, entidad que anunció la continuidad de las acciones de fiscalización para garantizar el transporte seguro de pasajeros por las avenidas y calles de la capital y el puerto chalaco.

ATU realizó más de 600 operativos en 2026

En lo que va del 2026, la ATU informó que ha ejecutado 663 operativos de fiscalización de alto impacto, que permitieron el internamiento de 4.478 vehículos. Las acciones se desarrollan de manera permanente en distintos puntos de Lima y Callao, principalmente en zonas donde se identifica mayor presencia de transporte informal y otras conductas que afectan la seguridad de los pasajeros, peatones y demás usuarios de las vías.

Como resultado de estos operativos, la entidad detectó que 1.942 conductores manejaban sin licencia de conducir, incumpliendo uno de los principales requisitos para brindar un servicio de transporte seguro. Además, 1.549 vehículos intervenidos registraban reincidencia en infracciones vinculadas a la prestación informal del servicio. Estas unidades acumulan más de S/73 millones en deudas por multas.