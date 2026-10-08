Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOPerú vs Venezuela EN VIVO por el Sudamericano de Vóley Sub 19
Sociedad

Minsa declara alerta amarilla en establecimientos de salud de todo el país ante efectos de El Niño

La medida anticipa lluvias intensas y déficit de agua, estableciendo acciones de preparación para salvaguardar la salud de la población y el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Medida fue adoptada ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño
Medida fue adoptada ante los posibles efectos del Fenómeno El NiñoComposición LR / Minsa
Por
google iconLa República en Google

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró en alerta amarilla a los establecimientos de salud de todo el país para fortalecer su preparación ante los efectos del Fenómeno El Niño. La disposición anticipa un posible escenario de lluvias intensas y déficit de agua, con riesgos para la salud de la población y el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Según la Resolución Ministerial N.° 921-2026/MINSA, publicada en el diario oficial El Peruano, la medida estará vigente desde el 6 de octubre de 2026 hasta el 30 de junio de 2027. Su alcance incorpora ambos riesgos climáticos y reemplaza la alerta anterior, que contemplaba solo las lluvias intensas.

Video destacado

LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO

Puedes ver

Comisario de Huacho arrebata celular a reportero en plena transmisión por presunto robo: "Es un escándalo"

lr.pe

¿Qué acciones contempla la alerta amarilla?

La normativa dispone que las dependencias de salud realicen acciones de preparación ante la alta probabilidad de eventos adversos, como las precipitaciones intensas y el déficit hídrico, que representan un escenario de riesgo concurrente que amenaza la operatividad de los establecimientos y la salud de las personas.

A través de esta declaratoria, se busca que los centros de salud estén en condiciones de ejecutar tareas de protección y auxilio cuando sean necesarias. Además, se precisa que la medida no implica suspender ni postergar las atenciones programadas mientras no se materialicen los eventos que motivan la alerta, por lo que los servicios asistenciales mantienen su funcionamiento ordinario.

Alerta por la visita del papa León XIV

La norma también declara alerta amarilla en los establecimientos de salud de Cusco, Cajamarca, Lambayeque, Lima, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao, del 1 al 23 de noviembre de 2026, con ocasión de la visita apostólica del papa León XIV al Perú.

Esta disposición responde al desplazamiento masivo de personas y a las aglomeraciones previstas durante las actividades de la visita, programada, según el sustento de la resolución, entre el 11 y el 17 de noviembre.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Venezuela EN VIVO: punto a punto del partido por el Sudamericano de Vóley Sub 19 2026

Colegio Médico del Perú rechaza expresiones de Rafael Santos sobre ciudadanos de Cusco: "El pueblo cusqueño merece respeto"

BTS debutó en Perú: así se vivió su histórico primer concierto a casa llena en el Estadio de San Marcos

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Comisario de Huacho arrebata celular a reportero en plena transmisión por presunto robo: "Es un escándalo"

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Colegio Médico del Perú rechaza expresiones de Rafael Santos sobre ciudadanos de Cusco: "El pueblo cusqueño merece respeto"

Solo 5 mujeres asumen alcaldías en Piura tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”