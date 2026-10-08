Minsa declara alerta amarilla en establecimientos de salud de todo el país ante efectos de El Niño

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró en alerta amarilla a los establecimientos de salud de todo el país para fortalecer su preparación ante los efectos del Fenómeno El Niño. La disposición anticipa un posible escenario de lluvias intensas y déficit de agua, con riesgos para la salud de la población y el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Según la Resolución Ministerial N.° 921-2026/MINSA, publicada en el diario oficial El Peruano, la medida estará vigente desde el 6 de octubre de 2026 hasta el 30 de junio de 2027. Su alcance incorpora ambos riesgos climáticos y reemplaza la alerta anterior, que contemplaba solo las lluvias intensas.

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¿Qué acciones contempla la alerta amarilla?

La normativa dispone que las dependencias de salud realicen acciones de preparación ante la alta probabilidad de eventos adversos, como las precipitaciones intensas y el déficit hídrico, que representan un escenario de riesgo concurrente que amenaza la operatividad de los establecimientos y la salud de las personas.

A través de esta declaratoria, se busca que los centros de salud estén en condiciones de ejecutar tareas de protección y auxilio cuando sean necesarias. Además, se precisa que la medida no implica suspender ni postergar las atenciones programadas mientras no se materialicen los eventos que motivan la alerta, por lo que los servicios asistenciales mantienen su funcionamiento ordinario.

Alerta por la visita del papa León XIV

La norma también declara alerta amarilla en los establecimientos de salud de Cusco, Cajamarca, Lambayeque, Lima, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao, del 1 al 23 de noviembre de 2026, con ocasión de la visita apostólica del papa León XIV al Perú.

Esta disposición responde al desplazamiento masivo de personas y a las aglomeraciones previstas durante las actividades de la visita, programada, según el sustento de la resolución, entre el 11 y el 17 de noviembre.