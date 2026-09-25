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Brote de sarampión en Loreto: Minsa moviliza 23 brigadas para contener contagios

El Ministerio de Salud (Minsa) ha intensificado las acciones de control en Loreto y planea jornadas de vacunación para inmunizar a la población en riesgo, buscando contener el virus.

Durante octubre, se desplegarán 23 brigadas sanitarias en Alto Monte y zonas aledañas para inmunizar y brindar atención médica a la población más vulnerable al sarampión.
Durante octubre, se desplegarán 23 brigadas sanitarias en Alto Monte y zonas aledañas para inmunizar y brindar atención médica a la población más vulnerable al sarampión.Foto: composición LR/Difusión
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Un adolescente de 16 años falleció en Loreto por complicaciones relacionadas con el sarampión, en medio de un brote que registra más de 23 casos en el centro poblado de Alto Monte, distrito de San Pablo, provincia de Mariscal Ramón Castilla. El menor no contaba con vacunación contra la enfermedad y su diagnóstico fue establecido mediante criterio clínico y nexo epidemiológico.

Frente a esta situación, el Minsa ampliaron las acciones de control en la zona y preparan nuevas jornadas de inmunización en distintos puntos de Loreto. La intervención incluye vacunación, atención médica y seguimiento epidemiológico, con el propósito de localizar casos y contactos, además de reducir la circulación del virus.

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Sarampión en Alto Monte activa operativo sanitario durante octubre

El despliegue dispuesto por el Ministerio de Salud contempla 23 brigadas que permanecerán en Alto Monte durante octubre. Diecinueve equipos están destinados a las labores de inmunización, mientras que otros cuatro se encargan de brindar atención integral a la población de esta comunidad.

La operación se ejecuta junto con la Dirección Regional de Salud de Loreto y recibe acompañamiento técnico de la Organización Panamericana de la Salud. Para reforzar la coordinación, el Minsa envió desde Lima un equipo especializado que trabaja con el Comité Técnico Regional en la organización de las medidas sanitarias.

El plan no se limita a Alto Monte. Las jornadas de vacunación también serán extendidas a Yurimaguas, San Juan, Punchana, Iquitos, Belén, Caballococha, Datem del Marañón, Santa Rosa, San Pablo y Mazán. Con ello, las autoridades buscan elevar el número de personas protegidas y atender los sectores donde existe riesgo de transmisión.

El Ministerio de Salud pidió a las familias comprobar si los niños y adolescentes tienen sus vacunas completas y acudir a los establecimientos correspondientes cuando existan dosis pendientes. La entidad precisó que la inmunización contra el sarampión se ofrece de manera gratuita y es segura.

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Campaña contra el sarampión supera 1.2 millones de dosis aplicadas

Las jornadas desarrolladas en Loreto ya permitieron aplicar vacunas a unas 23.000 personas. Pese a este avance, el Minsa advirtió que todavía permanece una brecha de inmunización, por lo que las acciones continuarán tanto en la región como en otros sectores priorizados.

En el acumulado nacional, la campaña contra el sarampión puesta en marcha en abril suma 1 millón 239.601 dosis administradas. Para sostener las intervenciones, el país dispone actualmente de un stock superior a 2 millones de dosis.

El Ministerio también anunció una nueva fase para los primeros tres meses de 2027, periodo en el que se prevé administrar 1.4 millones de dosis adicionales mediante un barrido nacional. Esta estrategia buscará ampliar nuevamente la cobertura de vacunación.

Mientras avanzan las jornadas, los equipos sanitarios mantendrán la vigilancia en las zonas identificadas como de mayor riesgo. Las labores incluyen la búsqueda activa de personas que puedan presentar la enfermedad y de quienes hayan tenido contacto con casos, con el fin de detectar nuevos contagios y cortar las cadenas de transmisión.

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