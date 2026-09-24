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Sociedad

Sarampión cobra su primera víctima mortal en Perú: adolescente de 16 años muere tras sufrir complicación respiratoria en Loreto

El director de salud de Loreto, Percy Vargas, confirmó la muerte del menor, quien no estaba vacunado debido a que su comunidad no permitía el acceso del personal médico dedicado a la inmunización por razones religiosas.

Menor falleció por sarampión en Loreto
Menor falleció por sarampión en LoretoFoto: TV Perú
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Un adolescente se convirtió en la primera víctima mortal del sarampión en Perú. El menor de 16 años tenía un problema respiratorio, pero su estado de salud se agravó al presentar un cuadro de neumonía y falleció hace una semana en Loreto, según informó el director regional de salud, Percy Vargas, en declaraciones a TV Perú.

La víctima, natural de la comunidad evangélica cristiana de Alto Monte, en la provincia de Ramón Castilla, no contaba con ninguna dosis de vacuna, hecho que habría complicado su recuperación. Vargas señaló que la falta de inmunización del menor se debería a factores socioculturales de la propia localidad e instó a la población a vacunarse para prevenir mayores complicaciones por la enfermedad.

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Creencias religiosas limitaron vacunación de menor

El director regional de salud señaló que encontraron al adolescente enfermo durante la búsqueda activa que realiza su sector en las comunidades ante la propagación del virus. Inicialmente tenía un problema respiratorio, pero luego alcanzó un cuadro de neumonía que agravó su situación, ya que tampoco contaba con las respectivas dosis de vacunación.

Vargas explicó que la comunidad a la que pertenecía el menor mantiene una creencia religiosa que limita el acceso de la inmunización entre sus pobladores. "No permiten que el personal de salud intervenga en esta zona en relación a lo que es la vacunación", dijo. Aunque expresó su respeto por las religiones, precisó que como autoridad de salud es su deber remarcar la responsabilidad social que debe tener la ciudadanía.

Sarampión en Loreto: ya suman 44 casos confirmados

El especialista informó que, hasta la Semana Epidemiológica 36, Loreto registra 280 casos notificados de sarampión, de los cuales 44 han sido confirmados a través de pruebas moleculares. En la provincia de Ramón Castilla, son 15 los casos confirmados y el rango de edad de los pacientes oscila entre los 11 y 29 años, principalmente del sexo masculino.

La autoridad hizo un llamado a la población a acudir a los centros de salud para vacunarse de manera gratuita, ya que es la única forma de evitar complicaciones por el sarampión. La enfermedad se presenta usualmente con fiebre alta, acompañada de tos seca, secreción nasal y ojos rojos o llorosos, según el Ministerio de Salud (Minsa).

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