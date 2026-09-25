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Hospital San Bartolomé en crisis: trabajadores denuncian falta de medicamentos y exigen cambios administrativos

Entre los reclamos destacan el desabastecimiento de medicamentos y carencias de recursos. Los manifestantes solicitaron la intervención de la Contraloría General de la República para evaluar la gestión administrativa del hospital.

Los trabajadores también exigieron la salida de José Roberto Capcha Cárdenas, director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital San Bartolomé.
Los trabajadores también exigieron la salida de José Roberto Capcha Cárdenas, director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital San Bartolomé.
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Alrededor de 60 trabajadores del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé se concentraron este viernes en los exteriores del establecimiento para denunciar una serie de problemas que, según sostienen, afectan la atención de los pacientes y las condiciones laborales del personal.

La protesta fue convocada por una coalición integrada por distintos gremios del hospital. Los dirigentes aseguraron representar a alrededor de 1.400 trabajadores, entre obstetras, enfermeras, personal administrativo, tecnólogos médicos y técnicos en enfermería.

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Uno de los principales reclamos está relacionado con el presunto desabastecimiento de medicamentos destinados a los pacientes. Los trabajadores sostienen que las limitaciones presupuestales estarían dificultando la atención de diversas necesidades del establecimiento y también denunciaron carencias que afectarían directamente al personal. Entre ellas, señalaron que algunos trabajadores no contarían con uniformes adecuados para desarrollar sus labores.

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Trabajadores piden intervención de la Contraloría

Los manifestantes también cuestionaron el manejo administrativo de la institución y solicitaron que los organismos competentes revisen los recursos y procedimientos utilizados por el hospital.

En ese sentido, uno de sus principales pedidos es la intervención de la Contraloría General de la República, a fin de que se evalúe la gestión administrativa y se determine si existen eventuales irregularidades o responsabilidades.

Las acusaciones formuladas durante la protesta corresponden a los trabajadores y dirigentes sindicales. Hasta el momento, estas denuncias no constituyen por sí mismas una confirmación de hechos ilícitos y deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

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Exigen salida del director administrativo

Los trabajadores también exigieron la salida de José Roberto Capcha Cárdenas, director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital San Bartolomé.

Los manifestantes solicitaron que sea reemplazado y reclamaron que el Ministerio de Salud intervenga directamente frente a los problemas que, según sostienen, atraviesa el establecimiento.

Asimismo, pidieron la presencia del ministro de Salud para exponer sus demandas y exigir respuestas respecto del abastecimiento de medicamentos, presupuesto y administración del hospital.

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Capcha figura como imputado en proceso por presunta malversación

La documentación judicial proporcionada para esta investigación registra además un proceso seguido contra José Roberto Capcha Cárdenas en la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

De acuerdo con una resolución de la Sala Penal de Apelaciones de Bagua, correspondiente al expediente 00582-2015-13-0102-JR-PE-01, Capcha figura como imputado por el delito de malversación de fondos, en agravio del Estado-Gerencia Sub Regional de Bagua.

El documento, emitido el 14 de setiembre de 2022, señala que el proceso se encontraba en etapa de apelación y que se había programado una audiencia de apelación de sentencia para el 24 de noviembre de ese año.

La resolución precisa que la causa estaba "expedita para resolver" y dispone la programación de la audiencia, además de las notificaciones correspondientes a las partes procesales.

La existencia de este proceso no equivale a una condena ni acredita responsabilidad penal de Capcha. La documentación proporcionada corresponde a una resolución judicial emitida durante el trámite de apelación.

Antecedente vinculado a su paso por Amazonas

El expediente judicial está relacionado con la Gerencia Subregional de Bagua, en Amazonas. Según la información proporcionada, Capcha Cárdenas se desempeñó como administrador de la Gerencia Subregional Bagua-Utcubamba alrededor de 2011.

Este antecedente adquiere relevancia debido a que el proceso judicial por presunta malversación está relacionado precisamente con dicha entidad.

No obstante, cualquier afirmación sobre los hechos concretos que originaron la imputación debe sustentarse en la sentencia apelada o en las resoluciones correspondientes, documentación que no forma parte del expediente proporcionado para esta nota.

Los cuatro pedidos de los trabajadores

Los trabajadores plantearon cuatro demandas principales durante la protesta: solucionar el presunto desabastecimiento de medicamentos, mejorar los recursos destinados al personal, permitir la intervención de la Contraloría y cambiar al director administrativo.

También solicitaron la presencia del ministro de Salud para que atienda directamente sus reclamos.

La República intentó comunicarse con José Roberto Capcha Cárdenas para obtener su versión respecto de los cuestionamientos formulados por los trabajadores y el proceso judicial mencionado. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

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