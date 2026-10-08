El comisario de Huacho, Renzo Gálvez Muñiz, le arrebató un celular a un reportero que transmitía en vivo una denuncia ciudadana por presunto robo. El teléfono despojado pertenecía a un joven al que estaba entrevistando y que minutos antes había denunciado la sustracción de su equipo por parte de efectivos policiales durante una intervención en Huara.

Según la información difundida por Exitosa, el equipo ya había sido devuelto al hombre tras apersonarse a la comisaría del sector. Sin embargo, en una acción repentina que quedó grabada por las cámaras del medio, el comisario Gálvez salió de la dependencia policial e irrumpió en la entrevista para apoderarse del celular que en ese momento lo tenía en sus manos el hombre de prensa.

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Hombre denunciaba presunto robo de su equipo

En declaraciones a Exitosa, Gustavo Pretel contó que su equipo había sido sustraído presuntamente por agentes de la Policía Nacional (PNP) durante una intervención en un establecimiento público ubicado en el sector de Las Malvinas, en el distrito de Huaura. Él aseguró que dejó su celular cargando en el local, pero cuando fue a buscarlo tras la intervención, ya no lo encontró.

Según su testimonio, la dueña del comercio le indicó que los efectivos se lo habrían llevado, por lo que regresó a su casa y, con la ayuda de un amigo, logró identificar la ubicación de su equipo móvil. El rastreo indicaba que el aparato se encontraba en la comisaría de Huacho. "Busqué a mi amigo que maneja eso de sistemas y me doy con la sorpresa que mi celular se encontraba aquí (en la comisaría)", relató.

Comisario arrebató celular a reportero

Al conocer esta información, Pretel acudió a la comisaría a interponer una denuncia por presunto robo y reclamar su teléfono. Tras estos actos, se le devolvió de manera formal el equipo mediante la firma de un acta policial de entrega. Con ello, el joven salió de la dependencia y en los exteriores detalló su caso a un reportero de Exitosa que se encontraba en la zona.

Sin embargo, cuando la entrevista transcurría y se transmitía en vivo, se observó al comisario de Huacho, Renzo Gálvez Muñiz, salir de la dependencia y acercarse al reportero para quitarle el celular del joven. Sin mediar palabras, el agente volvió a ingresar a su despacho, mientras el periodista expresaba su indignación por lo ocurrido. "Ha salido el comandante y nos ha arranchado el celular. Esto es un escándalo", señaló el periodista.

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial de la Policía Nacional sobre este incidente.