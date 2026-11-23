Una jaguar recorre 2.100 kilómetros por esta región de Sudamérica para encontrar pareja y evitar que su especie desaparezca de la naturaleza Jataí, de casi 90 kilos, fue trasladada a la Reserva de Conservación Piracema en Tocantins, donde espera reproducirse y contribuir a la recuperación de la población de jaguares en la región.

Con solo entre 25 y 53 jaguares adultos en el Corredor Verde de Sudamérica, la especie enfrenta una grave amenaza debido a la fragmentación de su hábitat y la caza.

Con solo entre 25 y 53 jaguares adultos en el Corredor Verde de Sudamérica, la especie enfrenta una grave amenaza debido a la fragmentación de su hábitat y la caza. Foto: Foro Animal

Una jaguar melánica llamada Jataí recorrió 2.100 kilómetros a través de Brasil para participar en un programa de conservación que busca evitar la desaparición de su especie. La hembra, de casi 90 kilos, nació hace aproximadamente cuatro años en el Refugio Biológico de Bela Vista, administrado por Itaipú.

El traslado comenzó el 10 de noviembre de 2026 y tuvo como destino la Reserva de Conservación Piracema, ubicada en el municipio de Almas, en el estado de Tocantins. Allí la espera un macho seleccionado por especialistas para intentar reproducirse y contribuir a recuperar una población cada vez más reducida.

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Quedan entre 25 y 53 jaguares adultos en esta región de Sudamérica

La situación del jaguar en la Mata Atlántica es crítica. Según estimaciones científicas, en el Corredor Verde de Argentina y Brasil sobreviven entre 25 y 53 ejemplares adultos, una cifra aproximadamente 7,5 veces menor que la registrada a comienzos de la década de 1990.

Uno de los principales problemas es el aislamiento de los animales debido a la fragmentación de los bosques. Esta situación dificulta que encuentren parejas y aumenta la consanguinidad, lo que puede debilitar genéticamente a las siguientes generaciones y elevar el riesgo de extinción.

La reserva brasileña donde vivirá la jaguar durante su etapa reproductiva

Jataí permanecerá en la Reserva de Conservación Piracema, un espacio de 5.000 hectáreas creado en 2016 y reconocido legalmente como el primer centro de cría para la conservación de Tocantins. El lugar también desarrolla programas reproductivos para tapires, osos hormigueros, pecaríes y pumas.

Durante esta etapa, la jaguar ocupará un recinto de más de 600 metros cuadrados, rodeado de vegetación natural del Cerrado y con acceso permanente al agua de una cascada. Su linaje también representa un aporte importante: es hija de Nena y Valente, dos ejemplares rescatados de la naturaleza que poseen una valiosa diversidad genética. Sin embargo, su reproducción será solo una parte de la solución, pues la pérdida de hábitat y la caza continúan amenazando a la especie.