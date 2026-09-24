Vacunación contra el sarampión: Minsa despliega brigadas y más de 1,1 millones de dosis La estrategia prioriza el cierre de brechas de inmunización y la protección de niños en zonas de mayor riesgo ante la circulación del virus.

Con el firme objetivo de salvaguardar la salud de millones de niños y frenar definitivamente el avance del sarampión en el país, el Ministerio de Salud (Minsa) ha puesto en marcha un agresivo e histórico despliegue nacional. Liderado por el ministro de Salud, Luis Dyer, este plan de contingencia territorial activa más de 1.1 millones de vacunas para proteger de manera gratuita y oportuna a las familias peruanas en las 25 regiones del país.

Tras oficializarse la prórroga de la Emergencia Sanitaria por 90 días (Decreto Supremo n° 013-2026-SA) y la emisión de la Alerta Epidemiológica AE-CDC- n° 007-2026, el sector salud trabaja en una respuesta unificada y sin precedentes. A través de una articulación multisectorial con EsSalud, las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades, se busca mitigar la transmisión de esta enfermedad, que ya registra más de 1929 casos confirmados con una concentración activa en Puno y Arequipa, extendiéndose a 16 regiones y Lima Metropolitana.

¿Cómo funciona el operativo de vacunación contra el sarampión?

Para garantizar un territorio protegido, las brigadas de vacunación recorren el país bajo un estricto enfoque territorial y con las siguientes estrategias en marcha:

Vacunación sin fronteras (Barrido Masivo): Brigadas móviles se despliegan de forma continua en colegios, mercados, iglesias, aeropuertos y viviendas para cerrar brechas de inmunización.

(Barrido Masivo): Brigadas móviles se despliegan de forma continua en colegios, mercados, iglesias, aeropuertos y viviendas para cerrar brechas de inmunización. Abastecimiento masivo : Distribución estratégica de más de 1.1 millones de dosis de la vacuna SPR (Sarampión, Paperas y Rubéola) a nivel nacional.

: Distribución estratégica de más de de la vacuna SPR (Sarampión, Paperas y Rubéola) a nivel nacional. Estrategia "Dosis Cero" : Aplicación inmediata de una dosis de contingencia para bebés de 6 a 12 meses en las regiones de mayor riesgo: Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

: Aplicación inmediata de una dosis de contingencia para bebés de 6 a 12 meses en las regiones de mayor riesgo: Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. Hospitales seguros : Vacunación prioritaria a profesionales de la salud en primera línea y habilitación de triajes diferenciados para atender con rapidez casos sospechosos de fiebre y sarpullido.

: Vacunación prioritaria a profesionales de la salud en primera línea y habilitación de triajes diferenciados para atender con rapidez casos sospechosos de fiebre y sarpullido. Supervisión en la cancha: Viajes de inspección de la alta dirección del Minsa en zonas clave como La Libertad, Lambayeque, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna para liderar los barridos de inmunización de forma presencial.

La vacunación es completamente gratuita. Foto: difusión.

¿Quiénes deben revisar su vacunación contra el sarampión?

El director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), César Munayco, enfatizó que el sarampión es altamente contagioso y peligroso, pero 100 % prevenible gracias a las vacunas.

El Minsa recuerda a la población que el esquema nacional de vacunación es completamente gratuito, seguro y de alta calidad. Consta de dos dosis fundamentales: la primera a los 12 meses y la segunda a los 18 meses de edad. Por ello, se exhorta urgentemente a los padres de familia a revisar y actualizar la cartilla de vacunación de sus hijos menores de 10 años.

Minsa inicia un despliegue de brigadas de vacunación por todo el país. Foto: difusión.

¡No automedique a sus hijos! Si detecta síntomas de alerta como fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos rojos o sarpullido, acuda de inmediato al establecimiento de salud más cercano. Para consultar el punto de vacunación más cercano o recibir orientación médica gratuita las 24 horas del día, comuníquese de inmediato a la Línea 113. El Minsa no se detiene hasta proteger el último rincón del país. ¡Llévalo a vacunar ya!

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