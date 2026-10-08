Hospital Grau de EsSalud operará de noche y domingos: ¿quiénes tendrán prioridad en las 240 cirugías?

Presidenta ejecutiva de EsSalud anuncia medidas para reorganizar servicios y ampliar capacidad quirúrgica en el Hospital Grau

Presidenta ejecutiva de EsSalud anuncia medidas para reorganizar servicios y ampliar capacidad quirúrgica en el Hospital Grau Foto: EsSalud

El Hospital de Emergencias Grau de EsSalud ampliará sus jornadas quirúrgicas a horarios nocturnos y domingos para realizar 240 cirugías adicionales hasta diciembre de 2026. La medida incorpora Urología a las jornadas de desembalse que ya se desarrollaban en Oftalmología y dará prioridad a pacientes que llevan más de 45 días a la espera de una operación.

Los turnos de Urología se desarrollan de lunes a viernes, de 8.00 p. m. a 12.00 a. m., y los domingos por la mañana. Cinco especialistas participan en estas jornadas, con un promedio de tres pacientes por turno nocturno.

Video destacado LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO

Entre los procedimientos programados figuran la resección transuretral de próstata (RTU) y las biopsias prostáticas. Cada cirugía dura entre 60 y 90 minutos, mientras que el proceso completo, que incluye la limpieza y esterilización de los equipos, demanda alrededor de dos horas y media.

¿Quiénes tendrán prioridad?

La estrategia está dirigida a los pacientes que superan los 45 días de espera para una intervención. El hospital se comunica directamente con quienes cumplen este criterio para coordinar la fecha de su procedimiento.

Uno de ellos es Elías Guillermo Olivo Rojas, de 59 años, quien acudió al Hospital de Emergencias Grau para una biopsia de Urología.

"Vieron que mis exámenes requerían acelerar el procedimiento, así que me siento contento con la atención", comentó.

La ampliación de horarios permitirá utilizar los ambientes y equipos del establecimiento fuera de la jornada habitual y aumentar el número de procedimientos realizados por el servicio.

EsSalud incorpora Urología al desembalse quirúrgico

La medida forma parte de las acciones anunciadas por la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás Gonzáles, para reorganizar los servicios y aprovechar la capacidad instalada de los establecimientos.

"Estamos organizando nuestros servicios para aprovechar mejor la capacidad instalada y brindar una atención más oportuna y humana a nuestros asegurados", señaló.

Con la incorporación de Urología, el Hospital de Emergencias Grau amplía las especialidades que participan en las jornadas extraordinarias y suma capacidad para atender la demanda quirúrgica pendiente.