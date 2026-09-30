Denuncian desabastecimiento de medicamento clave para pacientes trasplantados en el Rebagliati

Pacientes trasplantados atendidos en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati denunciaron que se encuentran sin everolimus, un medicamento inmunosupresor que deben consumir de manera permanente para evitar el rechazo del órgano trasplantado. Algunos afectados aseguran que ya agotaron sus reservas, mientras otros cuentan con dosis apenas para los próximos días, en medio de un desabastecimiento que, según el propio hospital, alcanza a todo el país.

La falta del fármaco ha generado preocupación entre pacientes, quienes advierten que interrumpir su tratamiento podría comprometer su recuperación. La jefa del Departamento de Trasplantes del Rebagliati, Tayana Bedregal Mendoza, confirmó a La República que actualmente no hay disponibilidad regular de everolimus y explicó que la empresa proveedora dejó de producirlo. Según indicó, EsSalud ya gestiona su adquisición con otras compañías del extranjero, aunque los plazos de entrega podrían extenderse entre 40 y 90 días.

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Pacientes se quedan sin reservas

Irela Pérez Marquina (33), trasplantada de riñón en 2017, contó a La República que necesita tres tabletas de everolimus al día: dos por la mañana y una por la noche. Sin embargo, desde hace una semana agotó por completo sus reservas.

"Yo debo tomar tres pastillas al día, a la semana son 21 y al mes como 100. Si no lo tomo, mi recuperación podría retroceder y podría entrar a hemodiálisis", señaló. Según relató, cuando deja de recibir el medicamento presenta molestias como picazón, aumento de la presión arterial y retención de líquidos.

Pérez buscó el fármaco en farmacias particulares, pero tampoco logró encontrarlo. Añadió que adquirirlo en el extranjero representa un costo que no puede asumir. De acuerdo con su testimonio, la misma situación afecta a por lo menos otros 150 pacientes trasplantados que integran un grupo de WhatsApp, algunos de Lima y otros de regiones.

Cuestionan falta de información

La paciente también cuestionó que EsSalud no haya comunicado oficialmente cuánto tiempo durará el desabastecimiento ni qué medidas adoptará mientras se concreta una nueva compra.

"Primero nos dijeron, por fuentes de primera mano, que en 15 días habría abastecimiento. Tuve que ir a firmar una declaración jurada, pero hace dos días nos comentaron en el grupo de trasplantados que serán 20 días más. Ya va casi un mes de la situación y todo nos estamos enterando de manera interna, sin que nos llame ningún personal de EsSalud", afirmó.

Angelo Sessarego (27), quien recibió un trasplante hace tres meses y medio, atraviesa un escenario similar. Asegura que sus reservas de everolimus solo le alcanzan hasta este viernes. Al igual que otros pacientes, acudió al hospital para firmar una declaración jurada que permita gestionar un pedido especial.

"A todos los pacientes que tomamos esa pastilla nos han hecho firmar una declaración jurada para poder hacer un pedido especial, pero aún el plazo de demora es de 20 días a más. Es un problema muy grave para todos nosotros que estamos en proceso de rehabilitación", sostuvo.

Otra paciente, trasplantada en 2018 y cuya identidad pidió mantener en reserva, señaló que tampoco ha podido conseguir el fármaco fuera de EsSalud. "Es preocupante porque el everolimus es el medicamento que nos permite tener un riñón extraño dentro de nuestro cuerpo, para que no haya rechazo renal. También fui a clínicas y farmacias, pero no hay en todo el país", relató.

Rebagliati confirma desabastecimiento nacional

Consultada por La República, la jefa del Departamento de Trasplantes del Rebagliati, Tayana Bedregal Mendoza, confirmó que existe un desabastecimiento de everolimus a nivel nacional.

"No hay el medicamento en el país. La empresa que se encargaba de traerlo dejó de producir y ahora se está consultando a ver si otra empresa quiere traerlo de forma regular. Como se entenderá, todo esto tiene que pasar por un proceso", explicó.

Bedregal precisó que el hospital conserva algunas dosis, pero estas serán priorizadas para bebés y pacientes de mayor riesgo. Para los demás casos, indicó, se han realizado pedidos individualizados con el fin de conseguir el medicamento mientras se resuelve el problema de abastecimiento.

"En 120 pacientes de diferentes especialidades, hígado, riñón, hemos hecho pedido por cada paciente. Son como 10 documentos por cada uno. Hemos realizado los trámites necesarios", sostuvo.

La especialista señaló que la compra está a cargo de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (Ceabe) de EsSalud. Según explicó, los proveedores extranjeros consultados han planteado plazos de entrega de entre 40 y 90 días.

Ante ese escenario, pacientes como Pérez solicitan que el Rebagliati evalúe la entrega temporal de medicamentos alternativos al everolimus mientras se normaliza el suministro. Sin embargo, cualquier cambio de tratamiento deberá ser evaluado de manera individual por los especialistas debido a los posibles efectos adversos y las condiciones particulares de cada paciente.

La República solicitó a EsSalud información adicional sobre las medidas adoptadas frente al desabastecimiento, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

EsSalud evalúa compra internacional de medicamentos

En declaraciones a la prensa ofrecidas el 29 de septiembre, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, reconoció que la institución enfrenta problemas de desabastecimiento de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, principalmente en fármacos destinados a la atención de pacientes con cáncer. "Sí tenemos desabastecimiento, sobre todo para lo que es medicamentos", dijo.

Tomás detalló que la escasez afecta a entre cuatro y seis fármacos esenciales para tratamientos oncológicos y aseguró que EsSalud evalúa realizar compras internacionales para atender esta situación. La funcionaria añadió que en las próximas semanas también se continuará actualizando la información sobre las necesidades de las redes asistenciales a nivel nacional para redistribuir los medicamentos e insumos disponibles.