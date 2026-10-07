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Donación de órganos de EsSalud permite salvar tres vidas por el Día de la Medicina

El procedimiento, realizado en el Día de la Medicina Peruana, duró más de 12 horas y permitió obtener un hígado y dos riñones para tres pacientes, además de tejidos destinados a otras dos personas.

EsSalud realiza exitoso trasplante de hígado y riñones en operativo de donación
EsSalud realiza exitoso trasplante de hígado y riñones en operativo de donación
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Un operativo de donación de órganos y tejidos de EsSalud permitirá salvar tres vidas y mejorar la calidad de vida de otras dos personas, luego de que una familia decidiera donar los órganos de uno de sus integrantes. El procedimiento se realizó en el marco del Día de la Medicina Peruana.

La intervención permitió obtener un hígado y dos riñones, que serán destinados a tres pacientes que permanecían en lista de espera para un trasplante. Además, se donaron córneas y piel para beneficiar a otras dos personas.

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Operativo duró más de 12 horas

El proceso comenzó a las 4.38 p. m. del 5 de octubre, con la activación de los equipos especializados de EsSalud. La cirugía de donación empezó cerca de la medianoche y requirió más de 12 horas de trabajo de profesionales de distintas especialidades.

El procedimiento estuvo bajo la coordinación de la Gerencia de Procura y Trasplante y del Centro de Operaciones de Procura de EsSalud, servicio que funciona las 24 horas para coordinar los procesos de donación.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás Gonzáles, agradeció a la familia que autorizó la donación. "Gracias a este acto de amor y solidaridad, hoy tres personas tendrán una nueva oportunidad de vida y otras dos podrán mejorar significativamente su calidad de vida", señaló.

El operativo correspondió al número 33 de donación realizado por EsSalud durante 2026. Hasta la fecha, la institución reporta 307 trasplantes de órganos y tejidos en el año.

Donación coincidió con fecha médica

El procedimiento se realizó durante el Día de la Medicina Peruana, fecha en la que se reconoce la labor de los profesionales de la salud. Los médicos y demás especialistas que participaron en el operativo desarrollaron las coordinaciones y procedimientos necesarios para concretar la donación y el posterior trasplante de los órganos.

EsSalud destacó que estos procesos requieren coordinación entre diferentes equipos y establecimientos de salud para aprovechar las oportunidades de donación y atender a los pacientes que esperan un trasplante.

La institución también recordó la importancia de conversar en familia sobre la decisión de donar órganos y tejidos.

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