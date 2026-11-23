Dani Carvajal, futbolista español, pide leer los programas electorales antes de votar el 29-N y señala los problemas que más le preocupan: “La vivienda y la sanidad” En una entrevista en 'El Larguero', Carvajal destaca la importancia de revisar los programas electorales antes de votar y apela al sentido común ciudadano.

Dani Carvajal, futbolista español, se pronuncia sobre la situación política en España previo a las elecciones del 29 de noviembre.

Dani Carvajal, futbolista español, se pronuncia sobre la situación política en España previo a las elecciones del 29 de noviembre. Foto: Cadena Ser

El futbolista español Dani Carvajal se pronunció sobre la situación política de su país a pocos días de las elecciones previstas para el próximo 29 de noviembre. Durante una entrevista en el programa 'El Larguero', de la Cadena SER, el jugador del Getafe compartió su preocupación por los principales problemas que afectan a España.

El excapitán del Real Madrid mencionó especialmente las dificultades relacionadas con el acceso a la vivienda, el estado de la sanidad y el aumento de la deuda pública. Además, hizo un llamado a los ciudadanos para que revisen las propuestas de los partidos políticos antes de acudir a las urnas.

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Dani Carvajal señala los problemas que más preocupan a los españoles

"Todos nos preocupamos por el estado actual de nuestro país. Es una pena cómo está el tema de la vivienda, de la sanidad. Hay muchos problemas. La deuda pública sigue subiendo", expresó Carvajal durante la conversación con el periodista Manu Carreño.

Ante este panorama, el defensa manifestó su deseo de que las dificultades puedan resolverse durante el próximo periodo legislativo. También pidió a los ciudadanos que no se identifiquen necesariamente con uno u otro bloque político, que utilicen el sentido común al momento de decidir su voto.

El futbolista pide revisar los programas electorales antes de votar

Carvajal recomendó leer los programas electorales para conocer las propuestas de cada agrupación y elegir la opción que considere más conveniente para el conjunto de la sociedad. "Que la gente vaya a votar, que vote lo que crea que es mejor, lo que sienta y ojalá que se vayan solucionando los problemas", añadió.

Durante la entrevista, el jugador también descartó dedicarse a la política en el futuro y respondió entre risas: "No. Me abstengo de eso. No estoy preparado para ello". De esta manera, dejó claro que prefiere mantenerse al margen de la actividad política, aunque considera importante que la ciudadanía participe en las elecciones.