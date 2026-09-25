Es falso que la mayoría de trabajadores de EsSalud sea personal administrativo: solo el 12,66% cumple esas funciones

LO FALSO:

La gran mayoría de trabajadores de EsSalud son personal administrativo.

LO VERDADERO:

Según el documento institucional de EsSalud, el 87,34% de sus colaboradores es personal asistencial y el 12,66% corresponde a personal administrativo.

En redes sociales circula una publicación que afirma que EsSalud tiene 80.000 trabajadores y que, de esa cifra, solo 10.000 son médicos, mientras que el resto corresponde a personal administrativo. La publicación presenta esta distribución como una muestra de que la institución tendría una cantidad excesiva de trabajadores que no realizan labores asistenciales. Sin embargo, la afirmación es falsa, pues las cifras oficiales de EsSalud muestran una composición laboral distinta y señalan que la mayoría de sus colaboradores pertenece al personal asistencial.

Viral en redes sociales. Foto: Facebook

La publicación con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde registra más de 2.300 “Me gusta”, 1.300 comentarios y ha sido compartida en 1.500 ocasiones.

Viralidad de la publicación. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Según el Plan Operativo Institucional de EsSalud 2026, a diciembre de 2025 la entidad contaba con 64.081 colaboradores. De ese total, el 87,34% correspondía a personal asistencial, mientras que solo el 12,66% era personal administrativo. Es decir, la mayor parte de los trabajadores de EsSalud no son administrativos, sino que cumplen funciones vinculadas directamente con la atención y prestación de servicios de salud.

Plan Operativo Institucional 2026. Foto: EsSalud

El mismo documento precisa que el personal asistencial incluye a trabajadores de distintas categorías y no únicamente a médicos. Por ello, no corresponde sumar a todos los trabajadores que no son médicos dentro de la categoría de “personal administrativo”. La estructura de EsSalud contempla, entre otros, profesionales y técnicos que participan en la atención de los asegurados.

El documento institucional también muestra que en 2025 la institución tenía 64.081 trabajadores, una cifra menor a los 80.000 que señala la publicación viral. Además, la gran mayoría era personal asistencial, mientras que solo un pequeño porcentaje correspondía a personal administrativo, como se observa en la tabla. Por ello, no es correcto afirmar que la mayoría de trabajadores de EsSalud pertenece al área administrativa.

Tabla de Personal Asistencial y Administrativo 2020 - 2025. Foto: EsSalud

Por lo tanto, la publicación mezcla una cifra de trabajadores que no coincide con los registros institucionales y presenta de manera incorrecta la composición del personal de EsSalud. Los datos oficiales muestran que la mayoría de sus colaboradores es personal asistencial y que el personal administrativo representa el 12,66% del total.

Conclusión

En redes sociales se difundió una publicación que afirma que EsSalud tiene 80.000 trabajadores y que, de ellos, solo 10.000 son médicos, mientras que el resto sería personal administrativo. Sin embargo, la afirmación es falsa. Según el Plan Operativo Institucional de EsSalud, en 2025 la entidad tenía 64.081 trabajadores, de los cuales el 87,34% correspondía a personal asistencial y solo el 12,66% a personal administrativo. Estos datos contradicen la idea de que la mayoría de trabajadores de la institución pertenece al área administrativa.