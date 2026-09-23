Paciente de 95 años supera cáncer de colon tras sobrevivir a compleja cirugía y con apenas 6 g/dL de hemoglobina

El equipo del Servicio de Cirugía Oncológica del Hospital Sabogal realizó una hemicolectomía radical derecha. | Composición LR

El equipo del Servicio de Cirugía Oncológica del Hospital Sabogal realizó una hemicolectomía radical derecha. | Composición LR

Un paciente de 95 años logró superar una compleja intervención quirúrgica luego de ser diagnosticado con cáncer de colon. José María Farías Vilela llegó al Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren con un cuadro de anemia severa, cansancio y decaimiento. Sus análisis mostraron que tenía apenas 6 g/dL de hemoglobina, por lo que inicialmente recibió una transfusión de sangre.

La causa de la anemia fue identificada posteriormente mediante una colonoscopía, que permitió detectar un tumor ubicado en el ciego, la primera porción del intestino grueso. Una biopsia confirmó que se trataba de un adenocarcinoma de colon, un tipo de cáncer colorrectal.

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Ante las características del tumor, los médicos determinaron que era necesaria una intervención quirúrgica para retirar la zona afectada. Sin embargo, debido a la edad del paciente, previamente tuvo que pasar por una evaluación de distintas especialidades para determinar si podía soportar una operación de esta complejidad.

Paciente de 95 años fue sometido a cirugía por cáncer de colon

El equipo del Servicio de Cirugía Oncológica del Hospital Sabogal realizó una hemicolectomía radical derecha, procedimiento que consiste en retirar la parte afectada del colon y posteriormente reconstruir la continuidad intestinal.

El médico Héctor Medrano Sáname explicó que, antes de una operación de estas características, resulta necesario evaluar integralmente al paciente, especialmente cuando se trata de un adulto mayor.

"El tratamiento del cáncer es multidisciplinario. No solamente es el cirujano oncólogo, también participan el cardiólogo, el neumólogo y otros especialistas", señaló.

En el caso de José María, las evaluaciones permitieron determinar que podía ser sometido a la intervención pese a sus 95 años.

La decisión, sin embargo, generó preocupación entre sus familiares. Mercedes, hija del paciente, contó que para la familia fue difícil aceptar inicialmente la posibilidad de una operación debido a la edad de su padre y a las dudas sobre si podría tolerarla.

Recuperación tras la operación

Tras la intervención, el paciente presentó una evolución favorable y pudo recuperarse sin complicaciones que impidieran su alta. Permaneció hospitalizado hasta el 10 de agosto, cuando, al quinto día de la operación, fue dado de alta para continuar con sus controles de manera ambulatoria.

El especialista que participó en la operación señaló que la evolución de José María fue favorable incluso frente a lo que suele observarse en pacientes de menor edad. "Ha tolerado muy bien la cirugía y mejor que muchos pacientes más jóvenes", afirmó Medrano.

La familia también destacó el seguimiento recibido durante el proceso y señaló que los médicos les informaron sobre las condiciones encontradas durante la intervención.

"Me siento muy bien"

Luego de la operación, José María manifestó sentirse bien y agradeció la atención recibida durante su permanencia en el hospital.

"Las enfermeras y todo el personal me han tratado muy bien. Estoy contentísimo con la manera como se han portado conmigo", expresó.

Su hija Mercedes recordó la preocupación que tuvieron sus hermanos antes de la operación, principalmente por la avanzada edad de su padre. Tras su recuperación, destacó el acompañamiento recibido durante el proceso.

El caso comenzó cuando el adulto mayor, pese a mantenerse activo, empezó a presentar cansancio y decaimiento. Uno de sus hijos también advirtió una coloración amarillenta en su rostro y decidió llevarlo a realizarse análisis médicos. El hallazgo de la hemoglobina en 6 g/dL llevó a su traslado a Emergencia y, posteriormente, a una serie de exámenes que permitieron identificar el tumor.

La intervención permitió retirar la zona del colon comprometida por el cáncer. José María continúa ahora con controles médicos ambulatorios junto a su familia.