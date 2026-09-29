La visita del papa León XIV a Pucallpa, prevista para el próximo 15 de noviembre, reunirá a representantes de los pueblos Shipibo-Konibo, Asháninka y Kukama, así como a jóvenes y miembros de comunidades amazónicas. La jornada busca visibilizar las demandas de una región que enfrenta problemas como la deforestación, el narcotráfico y la desprotección de sus comunidades.

El pontífice será el tercer papa en visitar la Amazonía peruana, después de Juan Pablo II, quien llegó a Iquitos en 1985, y Francisco, que visitó Puerto Maldonado en 2018. Sin embargo, será el primero en llegar a Pucallpa. Para el Vicariato Apostólico, su presencia representa un reconocimiento a los pueblos originarios y a una Iglesia que busca fortalecer su labor desde las lenguas, costumbres y formas de organización de los pueblos indígenas.

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"Hay que ver ese gran signo de que los papas hayan visitado la Amazonía. Quiere decir que la Iglesia miraba la Amazonía como algo tan importante. Es un momento para que su mensaje llegue al corazón de todos, que seamos como un canal", afirmó monseñor Augusto Martín Quijano, obispo de Pucallpa, en diálogo con el periodista Juan José Dioses.

Preparativos en Pucallpa para la histórica visita del Papa y su mensaje de esperanza. Foto: Arzobispado de Lima

Que escuche la realidad amazónica

Las jornadas de preparación apuntan a que el encuentro no se limite a una celebración religiosa. La Iglesia local busca que León XIV escuche las preocupaciones de los pueblos indígenas frente a problemas como la tala indiscriminada, el narcotráfico y la desprotección de estos territorios.

El padre Lucca Zanta, coordinador del viaje apostólico en Pucallpa, sostuvo que la llegada del pontífice permitirá mostrar las condiciones en las que viven las comunidades y el trabajo pastoral que desarrolla la Iglesia en esta parte del país.

"Nosotros somos la periferia de la periferia. Aunque Pucallpa tiene ya buenas conexiones terrestres, por agua y por el aeropuerto, la Iglesia todavía está en completo desarrollo. Somos una frontera de misión", precisó.

El sacerdote remarcó que la comunidad tampoco pretende ocultar sus dificultades:

"Queremos que León XIV encuentre la comunidad así como es el Pueblo de Dios que vive acá, que lucha, que transmite la fe, que vive de esperanza y también muchas veces de problemas que tenemos que enfrentar. No disfrazar nuestra realidad porque es el Papa".

Padre Lucca Zanta junto al Movimiento Laudato Si en una misa comunitaria celebrada en Yarinacocha (Ucayali). Foto: Arzobispado de Lima

Escuchar, sembrar y celebrar

El itinerario pastoral en Pucallpa contempla tres momentos: escuchar, sembrar y celebrar.

El primero tendrá lugar a orillas de la laguna de Yarinacocha, donde León XIV sostendrá un diálogo con delegaciones de pueblos originarios de Ucayali, principalmente Shipibo-Konibo, Asháninka y Kukama, además de representantes amazónicos invitados en coordinación con la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA).

La segunda actividad tendrá un carácter intergeneracional. El Papa recibirá plantones autóctonos y sembrará un árbol de shihuahuaco, especie amazónica que puede vivir más de mil años. El gesto busca expresar el compromiso con el cuidado de la Casa Común y la continuidad de la vida entre generaciones.

La jornada concluirá con una misa multitudinaria que congregará a alrededor de 50.000 fieles, entre ellos representantes de comunidades amazónicas.

Evangelización desde las culturas indígenas

La hermana Amparo Zaragozá Castelló, responsable de la pastoral indígena en Pucallpa y miembro de la Congregación Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús, considera que la labor de la Iglesia exige aprender de las comunidades y reconocer los valores de cada cultura. En esa línea, contó que convocaron a las organizaciones indígenas de Pucallpa para informarles sobre la próxima visita de León XIV y su intención de encontrarse con ellas. Todas acudieron a la reunión.

"Fue muy bonito porque se hicieron presentes todas. Con ellos les comunicamos que el Papa está viniendo, que quiere encontrarse con ellos. El discurso lo están preparando ellos", relató.

Zaragozá, quien lleva 50 años dedicada a la evangelización de pueblos indígenas, subrayó la importancia de conocer sus lenguas y comprender sus culturas: "Difícilmente la evangelización puede superar lo que hay en cada cultura".

El legado del padre Luigi Bolla

La visita de León XIV también evocará el legado del padre Luigi Bolla, conocido como Yankuam Jintia, quien vivió más de 40 años junto al pueblo Achuar y es reconocido como Siervo de Dios. Su trabajo inspira una evangelización que respete las culturas indígenas y evite imponer modelos ajenos.

Para el padre Zanta, su testimonio invita a construir una Iglesia que aprenda de los pueblos amazónicos.

Diáconos formados por Luigi Bolla estarán presentes en las actividades del Santo Padre en Pucallpa. Foto: Arzobispado de Lima

"El testimonio del padre Bolla es una gran alegría para seguir la evangelización en la Amazonía: no seguir solo con modelos neocoloniales que la Iglesia ha asumido. Creo que este modelo de inculturación puede ayudarnos a que nuestra Iglesia peruana pueda entrar nuevamente en un camino cada vez más misionero, a mirar que la Iglesia verdaderamente es universal y que la Amazonía tiene un aporte muy especial", reflexionó.

Esa mirada también fue expresada por Robert Prevost, hoy León XIV, cuando era obispo de Chiclayo. En 2020, durante la presentación de Querida Amazonía, defendió una evangelización que respete las culturas originarias: "Enseñar la fe, enseñar a vivir un encuentro con Cristo, no es imponer la cultura grecorromana. Somos producto de una o de muchas culturas, también los pueblos de la Amazonía tienen su cultura y tenemos mucho que aprender".

En Pucallpa participarán alrededor de cinco diáconos Achuar formados por Bolla, quienes celebran en su idioma y comparten su propio rito.

Jóvenes indígenas llevarán su voz

Los jóvenes de Pucallpa también alistan su participación en la visita papal. Alicia Ruiz, integrante de la pastoral indígena, considera que el encuentro permitirá visibilizar las amenazas que enfrentan sus territorios y reafirmar la fe de las nuevas generaciones.

"Vemos los ríos contaminados y varios de nuestros territorios deforestados. Los pueblos amazónicos son quienes más protegen y sienten el dolor, el clamor de nuestra madre la naturaleza. Como jóvenes, a nosotros nos llena de mucho entusiasmo y alegría porque el Santo Padre viene a reafirmar nuestra fe", manifestó.

Para Aquiles Vásquez, representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), la llegada del pontífice dará visibilidad a los pueblos indígenas, sus preocupaciones y sus culturas.

El encuentro reunirá así distintas voces de la Amazonía, con demandas vinculadas a la defensa de sus territorios, la contaminación y el reconocimiento de sus pueblos.