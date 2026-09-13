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Romeo Santos se emociona al llenar el Estadio Nacional de Lima junto a Prince Royce: “Perú, gracias por dos noches mágicas”

La bachata brilló en Lima con dos conciertos estelares de Romeo Santos y Prince Royce, que se realizaron el 11 y 12 de septiembre en el Estadio Nacional y reafirmaron su popularidad en la música latina. Los artistas reunieron a miles de fanáticos.

Bajo la gira ‘Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026’, Santos y Royce entregaron una experiencia única. Fotos: difusión
Bajo la gira ‘Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026’, Santos y Royce entregaron una experiencia única. Fotos: difusión
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La bachata volvió a ser protagonista en Lima. Romeo Santos y Prince Royce se presentaron durante dos fechas consecutivas, el 11 y 12 de septiembre, en el Estadio Nacional, donde reunieron a miles de seguidores en un espectáculo que reafirmó la popularidad de ambos exponentes de la música latina. "Perú, gracias por dos noches mágicas", expresó el intérprete de Cancioncitas de amor en su cuenta de Instagram.

Romeo Santos, cantante de ‘Propuesta Indecente’ y ‘Eres mía’, agradece a los peruanos por la gran acogida en Lima.

Romeo Santos, cantante de ‘Propuesta Indecente’ y ‘Eres mía’, agradece a los peruanos por la gran acogida en Lima. Foto: Instagram

Durante las dos presentaciones, el Estadio Nacional de Lima se transformó en un enorme coro. Parejas, amigos y seguidores de distintas edades acompañaron cada interpretación, evidenciando la vigencia que mantiene este género y el fuerte vínculo que Romeo Santos y Prince Royce han construido con sus fanáticos peruanos.

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Así fueron los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en Lima

Desde el inicio del concierto, los asistentes acompañaron a los artistas interpretando a todo pulmón varios de sus temas más conocidos. Canciones como Cancioncitas de amor, Eres mía, Imitadora, Darte un beso, Corazón sin cara y Las cosas pequeñas formaron parte de unas jornadas marcadas por el romanticismo, la nostalgia y el ritmo característico de la bachata.

Conocidos como el 'Rey de la Bachata' y el 'Príncipe de la Bachata', Romeo Santos y Prince Royce llegaron a la capital peruana con su Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026. La gira está vinculada también a su proyecto discográfico colaborativo Better Late Than Never, una propuesta que reúne dos generaciones y estilos que han contribuido a expandir la bachata en escenarios de distintos países.

Con un repertorio variado y recursos audiovisuales impactantes, Romeo Santos y Prince Royce celebraron su alianza musical y presentaron su nueva colaboración 'Dardos', añadiendo otro capítulo a la evolución de la bachata.

Con un repertorio variado y recursos audiovisuales impactantes, Romeo Santos y Prince Royce celebraron su alianza musical y presentaron su nueva colaboración 'Dardos'. Foto: difusión

Para Romeo Santos, el público peruano no es desconocido. En 2023, el cantante logró llenar el Estadio Nacional en cuatro oportunidades consecutivas como parte de su gira Fórmula Vol. 3, convirtiéndose en uno de los intérpretes latinos con mayor capacidad de convocatoria en los últimos años en el Perú.

En esta ocasión, junto a Prince Royce, volvió a ratificar la conexión que mantiene con sus seguidores. Ambos artistas desplegaron una puesta en escena cargada de recursos audiovisuales y un repertorio que recorrió distintos momentos de sus respectivas trayectorias, además de incluir canciones pertenecientes a su reciente trabajo en conjunto.

Uno de los pasajes más celebrados estuvo relacionado precisamente con esta nueva etapa musical que comparten. Entre las canciones que destacaron figuró Dardos, tema que forma parte de su propuesta conjunta y que representa la alianza artística entre dos de las figuras más reconocidas de la bachata actual.

Así, dos noches consecutivas de música, romanticismo y miles de voces cantando al unísono confirmaron nuevamente el peso de Romeo Santos y Prince Royce como dos de los principales referentes de la bachata contemporánea.

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