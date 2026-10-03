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Sociedad

Estadio Monumental queda fuera de la visita del papa León XIV: evalúan nueva sede para encuentro con jóvenes

Monseñor Guillermo Inca explicó que dificultades técnicas hicieron insalvables los preparativos en el Monumental. Se espera la confirmación oficial desde Roma sobre el nuevo escenario para la actividad.

Cambio de sede para encuentro con el papa León XIV en Perú
Cambio de sede para encuentro con el papa León XIV en PerúFoto: composición LR
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El Estadio Monumental de Ate ya no albergará el encuentro que el papa León XIV sostendrá con los jóvenes el próximo 12 de noviembre, durante su visita al Perú. La organización evalúa trasladar la actividad al Estadio Nacional, aunque todavía espera la confirmación oficial de la nueva sede desde Roma.

Monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita papal y secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana, explicó que algunas dificultades técnicas impidieron continuar con los preparativos en el recinto de Lima Este.

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"Se avanzó mucho en el proceso, pero ya hubo cuestiones técnicas que ya eran, diríamos así, insalvables", declaró a Canal N sobre la decisión de descartar el Monumental, inicialmente previsto para el encuentro con universitarios.

La organización espera que la Nunciatura Apostólica reciba la respuesta correspondiente desde la Santa Sede para anunciar el nuevo escenario.

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¿Por qué descartaron el Estadio Monumental?

El cambio de sede ocurre después de que se informara sobre el ofrecimiento en alquiler de algunos palcos del Monumental para la fecha del encuentro. Frente a ello, la organización reiteró que todas las actividades previstas durante la visita del papa León XIV serán gratuitas.

"Todo el encuentro con el Santo Padre siempre es gratuito. No hay nadie que pueda decir ni un sol que pedimos para un ingreso", se precisó.

Las diócesis distribuirán los tickets de ingreso entre los fieles que participen en los diferentes encuentros programados durante la visita papal.

Más de 500 niños preparan homenaje al pontífice

Como parte de las actividades previas a la llegada del papa León XIV, la organización prepara un concierto en su homenaje, con la participación de más de 500 niños de distintas instituciones educativas.

Los menores interpretarán “León, hermano del camino”, himno oficial de la visita del pontífice al Perú. El coro se presentará días antes de su llegada y los organizadores esperan ampliar el número de participantes.

"Por lo menos 500 voces están seguras. Esperamos llegar un poquito más", indicaron.

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Visita papal congregaría a más de dos millones de personas

Los organizadores estiman que más de dos millones de personas participarán en las actividades programadas para el papa León XIV en Pimentel, Lambayeque, y Lima.

En Pimentel calculan la asistencia de alrededor de uno coma cinco millones de personas, mientras que para Lima proyectan aproximadamente uno coma dos millones.

Ante esta expectativa, los preparativos logísticos ya están en marcha. Las diócesis tendrán un papel central en la distribución de los tickets para los distintos encuentros con el pontífice.

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