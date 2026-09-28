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¡Juntos por primera vez! Slipknot y Marilyn Manson, íconos del rock pesado, vuelven a Lima para ofrecer gran concierto en el Estadio Nacional

El concierto de Slipknot y Marilyn Manson en Lima promete horas de música y un espectáculo visual impactante, con clásicos de ambas bandas, convirtiéndose en una noche inolvidable para los amantes del metal en Perú.

Slipknot y Marilyn Manson se presentarán juntos por primera vez en Lima el 14 de septiembre de 2027 en el Estadio Nacional, en un evento esperado por los fanáticos del rock pesado. Fotos: difusión.
Slipknot y Marilyn Manson se presentarán juntos por primera vez en Lima el 14 de septiembre de 2027 en el Estadio Nacional, en un evento esperado por los fanáticos del rock pesado. Fotos: difusión.
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La espera llegó a su fin para los seguidores del rock pesado. Slipknot y Marilyn Manson compartirán escenario por primera vez en un esperado concierto que se realizará el 14 de septiembre de 2027 en el Estadio Nacional. La presentación formará parte de una nueva gira internacional y promete trasladar al principal recinto deportivo del Perú toda la potencia musical y visual que caracteriza a ambos artistas.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de varias horas de música y de canciones que se han convertido en auténticos himnos para sus seguidores, además de un espectáculo preparado para combinar intensidad, producción visual y una contundente puesta en escena.

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Slipknot, un fenómeno del rock pesado

La banda originaria de Iowa, con Corey Taylor como vocalista, destaca por la intensidad de sus conciertos, sus emblemáticas máscaras y vestuarios, además de producciones escénicas que combinan música y elementos visuales para ofrecer una experiencia de gran impacto. Canciones como ‘Wait and Bleed’, ‘Duality’, ‘Psychosocial’, ‘Before I Forget’, ‘The Devil in I’ y ‘Unsainted’ forman parte de un repertorio que ha acompañado a distintas generaciones de seguidores alrededor del mundo.

Con una extensa trayectoria sobre algunos de los escenarios más importantes del mundo, Slipknot se ha posicionado como una de las agrupaciones más reconocidas e influyentes del metal contemporáneo. Su regreso a Lima permitirá al público peruano reencontrarse con la energía de una banda que, a lo largo de su carrera, ha desarrollado un sonido y una estética fácilmente reconocibles dentro de la escena internacional del metal.

Entradas para Slipknot y Marilyn Manson en Lima.

Entradas para Slipknot y Marilyn Manson en Lima.

Marilyn Manson vuelve a Lima

Marilyn Manson también será protagonista de esta esperada fecha en el Estadio Nacional. El artista estadounidense llegará a Lima con una propuesta escénica que se sumará a la intensidad del espectáculo encabezado por Slipknot. En su repertorio destacan canciones como ‘The Beautiful People’, ‘Sweet Dreams (Are Made of This)’, ‘The Dope Show’, ‘Personal Jesus’ y ‘Tainted Love’, temas que han formado parte de diferentes etapas de su carrera.

La preventa de entradas estará disponible el 1 y 2 de octubre de 2026 a través de Teleticket. Los usuarios que realicen la compra con tarjetas Interbank podrán acceder a un descuento de hasta 15%. De esta manera, los fanáticos tendrán la oportunidad de asegurar con anticipación su ingreso a una de las fechas de rock y metal que buscará captar la atención del público peruano.

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