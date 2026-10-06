El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta por el incremento de la temperatura diurna en 20 regiones del país, en un escenario marcado por las condiciones extraordinarias del Niño Costero. El aviso rige desde este martes 6 hasta el viernes 9 de octubre y contempla temperaturas de intensidad moderada a extrema en la costa y de moderada a fuerte en la sierra.

Durante estos cuatro días, se prevé escasa nubosidad alrededor del mediodía, lo que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV). También se esperan ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las tardes. En la costa norte no se descartan lluvias dispersas.

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Las regiones comprendidas en el aviso son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Las temperaturas máximas más altas se concentrarán en la costa norte, donde los valores podrían alcanzar los 35 °C. En la costa central llegarían hasta 30 °C y en la costa sur hasta 24 °C. En la sierra, las temperaturas máximas oscilarán entre 22 °C y 33 °C en la zona norte, entre 24 °C y 29 °C en la zona central y entre 18 °C y 29 °C en la zona sur.

Costa norte concentra los valores más altos

El Senamhi reportó que la costa norte concentra la mayor cantidad de localidades con temperaturas elevadas. Entre los registros más altos se encuentran los 38,4 °C en Chulucanas, Piura; 37,5 °C en El Salto, Tumbes; y 35,8 °C en Jayanca, Lambayeque.

En Lima, la sensación térmica alcanzó los 29 °C durante la mañana, principalmente en los distritos alejados del litoral. Las estaciones meteorológicas de Carabayllo y La Molina registraron también 29 °C.

Por su parte, el hombre del tiempo, Abraham Levy señaló que el litoral peruano presenta un calentamiento de hasta 7 °C entre Pisco y Talara. El especialista sostuvo que este comportamiento explica las temperaturas inusualmente altas que registra la costa y afirmó que “no tenemos antecedentes de estos valores en esta época del año”.

Temperatura mínima diaria en Lima - Callao

Septiembre cerró con temperaturas excepcionales

El comportamiento de octubre ocurre después de un septiembre con anomalías excepcionalmente elevadas de temperatura del aire en la costa peruana, sobre todo en las zonas norte y centro.

La temperatura máxima promedio mensual en la costa central presentó una anomalía de +6,2 °C, por encima de los registros de septiembre de 1997 (+3,6 °C) y 2023 (+3,1 °C), dos periodos asociados a eventos de El Niño. En la costa norte, la anomalía llegó a +4,9 °C, también superior a 1997 (+3,7 °C) y 2023 (+2,9 °C).

La costa sur registró una anomalía menor, de +2,3 °C, ligeramente por debajo de 1997 (+2,6 °C) y similar a 2023 (+2,2 °C).

La diferencia también se observó en las temperaturas mínimas. La costa norte alcanzó una anomalía promedio mensual de +5,4 °C, mientras que la costa central llegó a +4,6 °C y la costa sur a +3,3 °C. Los tres valores superaron los registros de septiembre de 2023 y, en el caso de las costas norte y centro, también los de 1997.