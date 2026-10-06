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El Niño agudiza déficit hídrico en Puno: lluvias se reducirán a la mitad entre enero y marzo de 2027

El director zonal del Senamhi, Sixto Flores, advirtió que la agricultura y la ganadería se verían afectadas por esta disminución en precipitaciones, con un impacto potencial variable según el evento.

Pronóstico de El Niño en Puno para 2027
Pronóstico de El Niño en Puno para 2027
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Las lluvias en Puno se reducirían cerca de 50% entre enero y marzo de 2027 debido a las condiciones asociadas al fenómeno El Niño, un escenario que elevaría el riesgo de déficit hídrico en una región cuya agricultura depende de las precipitaciones. El descenso de las lluvias también podría comprometer las actividades pecuarias y la disponibilidad de agua en el altiplano.

El director zonal 13 del Senamhi Puno, Sixto Flores Sancho, señaló a La República que el pronóstico del ENFEN contempla la presencia de El Niño hasta marzo de 2027. Las precipitaciones de septiembre se mantuvieron dentro de sus valores normales y se espera un comportamiento similar durante octubre y noviembre. Sin embargo, las lluvias de mayor intensidad se concentran entre diciembre y marzo, por lo que su comportamiento será determinante para la disponibilidad de agua en la región.

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¿El Niño provocará déficit hídrico en Puno?

Flores explicó que los efectos de El Niño sobre el altiplano no siempre son iguales. Durante el episodio de 1997-1998, considerado uno de los más intensos, Puno no registró un impacto negativo en sus precipitaciones. En cambio, el evento de 1983 sí estuvo acompañado de un déficit hídrico en la región.

Hay Niños que impactan en el altiplano y otros no. Hay una probabilidad de un 53%, según los datos climáticos, de que podemos tener déficit hídrico o 47% de un déficit normal, afirmó.

El especialista señaló que el escenario climático contempla tres posibilidades: déficit hídrico, lluvias dentro de los valores normales o precipitaciones superiores al promedio. Ante el riesgo de una menor disponibilidad de agua, recomendó a los productores priorizar cultivos de periodo corto y resistentes a bajas temperaturas y condiciones adversas.

Ante un escenario de déficit hídrico hay que estar preparado, no esperar los impactos. No cultivos de periodo largo, solo corto y sobre todo resistente a bajas temperaturas o de déficit hídrico como la quinua, cañihua, recomendó.

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Lago Titicaca pierde 53 centímetros y podría bajar más

El déficit de lluvias ya tiene efectos sobre el nivel del lago Titicaca. Entre el 1 de mayo y el 6 de octubre, el lago perdió 53 centímetros de nivel, informó Flores. La falta de precipitaciones y las temperaturas altas favorecen una mayor evaporación, por lo que el Senamhi estima que el descenso podría alcanzar los 70 centímetros hacia fines de noviembre.

El especialista recordó que el comportamiento del lago puede cambiar con rapidez ante periodos de lluvias intensas. En marzo de 2025, por ejemplo, el nivel del Titicaca aumentó casi un metro en apenas 15 días debido a las precipitaciones.

La situación actual también coincide con un periodo de bajas temperaturas. El Senamhi pronosticó un descenso de las temperaturas nocturnas y la ocurrencia de heladas meteorológicas entre el 5 y el 7 de octubre, con mayor intensidad prevista para el 6 de octubre.

Ante este escenario, la Dirección Zonal 13 Puno del Senamhi realizará este 6 de octubre, desde las 5.00 p. m., una reunión virtual sobre las perspectivas climáticas para 2026-2027, con participación de autoridades, productores y representantes de la sociedad civil.

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