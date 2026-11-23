Fichajes Liga 1 2027: altas, bajas, renovaciones y rumores en el mercado de pases peruano La temporada regular 2026 de la Liga 1 se terminó y mientras se define al clasificado a la final de la competencia, el resto de equipos ya se mueve para lo que será la edición 2027 del torneo.

Aunque la Liga 1 2026 todavía debe definir a su campeón, con Universitario y Sport Huancayo disputando las semifinales y Alianza Lima a la espera de su rival en la final, el mercado de pases ya comienza a moverse. Los clubes adelantan gestiones y anuncian novedades en sus planteles con miras a la temporada 2027.

Conoce las llegadas, salidas y renovaciones que surgirán en todos los equipos que disputarán la Liga 1 2027. Se avecinan sorpresas.

Fichajes de Universitario: altas, bajas, renovaciones y rumores

Altas Bajas Renovaciones Rumores Carlos Gruezo - Miguel Vargas José Carabalí (llegada)

Fichajes de Alianza Lima: altas, bajas, renovaciones y rumores

Altas Bajas Renovaciones Rumores Renato Tapia (llegada) André Carrillo (llegada) Eryc Castillo (salida)

Fichajes de Sporting Cristal: altas, bajas, renovaciones y rumores

Altas Bajas Renovaciones Rumores Santiago Arias Martín Távara Hernán Barcos Cristiano Da Silva (salida) Yoshimar Yotún Cristian Benavente (salida)

Fichajes de Sport Boys: altas, bajas, renovaciones y rumores

Altas Bajas Renovaciones Rumores Carlos Desio (DT) Jesús Castillo (llegada) Hernán Da Campo Yuriel Celi (salida)

Fichajes de Melgar: altas, bajas, renovaciones y rumores

Altas Bajas Renovaciones Rumores Alec Deneumostier Bernardo Cuesta Juan Lucumí (llegada) Jesús Alcantar Cristian Bordacahar Carlos Cáceda Horacio Orzán

Fichajes de Cusco FC: altas, bajas, renovaciones y rumores

Altas Bajas Renovaciones Rumores Miguel Silveira Diego Soto Nicolás Silva Juan Manuel Tévez

Fichajes de Deportivo Garcilaso: altas, bajas, renovaciones y rumores