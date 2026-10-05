La noche del 5 de octubre, en plena primavera, Lima y Callao registraron la temperatura mínima más alta de todo 2026, con 22,7 °C. El registro convirtió esta madrugada en la más cálida del año y, según informó el hombre del tiempo Abraham Levy a través de su cuenta de X, también constituye un récord para cualquier día de octubre desde que existen datos. El valor representa una anomalía de 7,1 °C frente al promedio registrado entre 1980 y 2025.

Este comportamiento se presenta en medio de las condiciones extraordinarias del Niño Costero, que también alcanzan a otras ciudades de la costa peruana. Tumbes llegó a 24,7 °C y empató su registro histórico más alto, mientras que Trujillo alcanzó 23,4 °C, también una marca para la fecha.

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El calor persiste durante la noche

Las altas temperaturas se mantuvieron durante la noche. A las 10.00 p. m., los termómetros marcaban 27 °C en Tumbes, 26 °C en Talara y Piura, 24 °C en Chiclayo y Trujillo, 24 °C en Lima-Callao y 21 °C en Pisco, según los datos difundidos por Levy.

Estas condiciones podrían generar nuevos récords de temperaturas mínimas durante la madrugada del 6 de octubre. El escenario coincide con el calentamiento extraordinario del mar frente a las costas de Perú y Ecuador, en la zona conocida como Niño 1+2, utilizada para medir la evolución de El Niño.

En esta región del Pacífico, la temperatura del mar alcanzó una anomalía de 5,3 °C durante la última semana, es decir, estuvo por encima de su promedio histórico. La cifra aumentó 0,6 °C respecto de la medición anterior y supera en 1,6 °C el valor registrado en el mismo periodo de 1997.

La zona Niño 1+2 mantiene así una condición de evento extraordinario. En otra región utilizada para medir El Niño, Niño 3.4, la anomalía alcanza 3,2 °C.

Levy sostiene que este calentamiento podría llevar las temperaturas de la costa peruana, durante los próximos meses, por encima de las registradas en los eventos extraordinarios de 1997-1998 y 1982-1983.

Senamhi alerta por aumento de temperaturas

El Senamhi emitió una alerta por el incremento de la temperatura diurna entre el martes 6 y el viernes 9 de octubre. El organismo prevé un aumento de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en la sierra.

El aviso comprende a Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Durante este periodo, las temperaturas máximas oscilarán entre 25 °C y 34 °C en la costa norte, entre 24 °C y 30 °C en la costa central y entre 21 °C y 24 °C en la costa sur. En la sierra norte, los valores estarán entre 22 °C y 33 °C; en la sierra central, entre 24 °C y 29 °C; y en la sierra sur, entre 19 °C y 29 °C.

La alerta también advierte sobre escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta. Asimismo, se esperan ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, principalmente durante la tarde, y no se descartan lluvias dispersas en la costa norte.