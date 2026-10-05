Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sociedad

Ni en verano: Lima y Callao viven la noche más cálida de 2026 con 22,7 ºC en medio de fuerte Niño Costero

El fenómeno del Niño Costero afectó otras ciudades peruanas; Tumbes y Trujillo registraron temperaturas récord de 24,7 °C y 23,4 °C respectivamente.

Calor extremo en la costa peruana: récords de temperatura y alerta del Senamhi
Calor extremo en la costa peruana: récords de temperatura y alerta del Senamhi
Por
google iconLa República en Google

La noche del 5 de octubre, en plena primavera, Lima y Callao registraron la temperatura mínima más alta de todo 2026, con 22,7 °C. El registro convirtió esta madrugada en la más cálida del año y, según informó el hombre del tiempo Abraham Levy a través de su cuenta de X, también constituye un récord para cualquier día de octubre desde que existen datos. El valor representa una anomalía de 7,1 °C frente al promedio registrado entre 1980 y 2025.

Este comportamiento se presenta en medio de las condiciones extraordinarias del Niño Costero, que también alcanzan a otras ciudades de la costa peruana. Tumbes llegó a 24,7 °C y empató su registro histórico más alto, mientras que Trujillo alcanzó 23,4 °C, también una marca para la fecha.

Video destacado

TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Puedes ver

El Niño cambia el mar peruano y desplaza a sus especies por alimento: más de 4.000 animales fueron hallados muertos en 2026

lr.pe

El calor persiste durante la noche

Las altas temperaturas se mantuvieron durante la noche. A las 10.00 p. m., los termómetros marcaban 27 °C en Tumbes, 26 °C en Talara y Piura, 24 °C en Chiclayo y Trujillo, 24 °C en Lima-Callao y 21 °C en Pisco, según los datos difundidos por Levy.

Estas condiciones podrían generar nuevos récords de temperaturas mínimas durante la madrugada del 6 de octubre. El escenario coincide con el calentamiento extraordinario del mar frente a las costas de Perú y Ecuador, en la zona conocida como Niño 1+2, utilizada para medir la evolución de El Niño.

En esta región del Pacífico, la temperatura del mar alcanzó una anomalía de 5,3 °C durante la última semana, es decir, estuvo por encima de su promedio histórico. La cifra aumentó 0,6 °C respecto de la medición anterior y supera en 1,6 °C el valor registrado en el mismo periodo de 1997.

La zona Niño 1+2 mantiene así una condición de evento extraordinario. En otra región utilizada para medir El Niño, Niño 3.4, la anomalía alcanza 3,2 °C.

Levy sostiene que este calentamiento podría llevar las temperaturas de la costa peruana, durante los próximos meses, por encima de las registradas en los eventos extraordinarios de 1997-1998 y 1982-1983.

Senamhi alerta por aumento de temperaturas

El Senamhi emitió una alerta por el incremento de la temperatura diurna entre el martes 6 y el viernes 9 de octubre. El organismo prevé un aumento de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en la sierra.

El aviso comprende a Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Durante este periodo, las temperaturas máximas oscilarán entre 25 °C y 34 °C en la costa norte, entre 24 °C y 30 °C en la costa central y entre 21 °C y 24 °C en la costa sur. En la sierra norte, los valores estarán entre 22 °C y 33 °C; en la sierra central, entre 24 °C y 29 °C; y en la sierra sur, entre 19 °C y 29 °C.

La alerta también advierte sobre escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta. Asimismo, se esperan ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, principalmente durante la tarde, y no se descartan lluvias dispersas en la costa norte.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ni en verano: Lima y Callao viven la noche más cálida de 2026 con 22,7 ºC en medio de fuerte Niño Costero

Últimos resultados ONPE EN VIVO: conoce quiénes lideran las elecciones regionales y municipales 2026

Francia vs Bélgica EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de hoy por la UEFA Nations League 2026

Sociedad

De Valladolid a Lima: UNI consiguió la sede de congreso internacional de urbanismo para 2027

¿Habrá segunda vuelta para elegir alcalde? La regla electoral que muchos desconocen en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

¿Reventó? Resultados de La Tinka del domingo 4 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Últimos resultados ONPE EN VIVO: conoce quiénes lideran las elecciones regionales y municipales 2026

Resultados en La Punta: Renzo Figallo es el virtual alcalde del distrito, según la ONPE

Resultados en La Perla: Guilliana Romero es la virtual alcaldesa del distrito chalaco, según la ONPE